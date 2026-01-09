Thermoenergy Group S.A. face apel către instituțiile publice să nu închidă instalațiile de încălzire, din cauza gerului

Conducerea Thermoenergy Group S.A. Bacău avertizează instituțiile publice din municipiu să nu închidă vane­le instalațiilor de încălzire din interiorul clădirilor, în contextul temperaturilor scăzute anunțate pentru următoarele zile.

Într-un document transmis către mass-media și instituțiile publice, compania de termoficare recomandă școlilor, grădinițelor și liceelor să mențină circulația agentului termic în instalațiile interioare, pentru a preveni înghețarea circuitelor.

„Având în vedere prognoza meteo pentru zilele următoare, facem o recomandare către toate instituțiile publice (școli, grădinițe, licee) să nu își închidă vanele din interiorul clădirilor pentru a avea circulație de agent termic. Altfel, vor îngheța toate circuitele interioare ale instalațiilor”, se arată în comunicatul oficial.

Reprezentanții Thermoenergy atrag atenția că oprirea completă a instalațiilor, în condiții de ger, poate duce la avarii majore și costuri ridicate pentru reparații, dar și la întreruperi ulterioare ale furnizării căldurii.