Testare gratuită pentru depistarea TBC în mai multe comune din județ

Directia de Sanatate Publica Bacau in colaborare cu lnstitutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta Bucuresti, Fundatia Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate si UAT-uri, va desfasura Proiectul „SCREENING TB.

Organizarea programului de depistare precoce a tuberculozei la populaţia vulnerabilă”, proiect finantat prin Programul Operational Sanatate 2021-2027, având ca obiectiv principal depistarea precoce a tuberculozei și a altor afecțiuni pulmonare în rândul persoanelor aflate în situații de risc.

Campania presupune testarea gratuită a persoanelor eligibile din județul Bacău, folosind tehnici moderne de depistare a tuberculozei, dar și a altor patologii precum pneumonie, edem pulmonar, cardiomegalie sau pneumothorax, iar activitățile de screening vor avea loc în lunile noiembrie 2025 și ianuarie 2026, în 20 de unități administrativ-teritoriale, astfel :

– Comuna Ghimeș Făget – 04.11.2025

– Orasul Darmanesti – 05.11.2025 – 06.11.2025

– Comuna Solont – 07.11.2025

– Comuna Parjol – 10.11.2025 – 11.11.2025

– Comuna Strugari – 11/12/2025

– Comuna Sănduleni – 13.11.2025 si 18.11.2025

– Comuna Buciumi – 19.11.2025

– Comuna Căiuți – 20.11.2025

– Comuna Coțofănești – 21.11.2025

– Comuna Orbeni – 24.11.2025

– Comuna Huruiești – 25.11.2025

– Comuna Răchitoasa – 26.11.2025

– Comuna Stănișești – 27.11.2025 și 13.01.2026

– Comuna Parincea -14.01.2026

– Comuna Ungureni – 15.01.2026

– Comuna Tămași – 16.01.2026

– Comuna Colonești – 19.01.2026

– Comuna Odobești – 20.01.2026

– Comuna Lipova – 21.01.2026

– Comuna Damienești – 22.01.2026

Programul se adresează în special persoanelor vulnerabile: persoane cu dizabilități, pacienți cu afecțiuni psihice, membri ai minorităților etnice dezavantajate, persoane fără adăpost, beneficiari de venit minim de incluziune, migranți, persoane infectate cu HIV/SIDA, dependente de alcool sau droguri, persoane aflate în detenție sau instituții rezidențiale, precum și persoane neasigurate.

Pe lângă investigațiile medicale, proiectul include și o campanie de informare, educare și conștientizare privind prevenirea, simptomele și tratamentul tuberculozei.