Tenis: Vladimir Toporaș (SCM Bacău), finalist la Cupa Emy Under 12

Zilele trecute, Romanul a găzduit cea de-a 15-a ediție a Cupei Emy la tenis. Pe lista finaliștilor s-a regăsit și tenismenul băcăuan Vladimir Toporaș. Sportivul antrenat de Eugen Lupeș la SCM Bacău s-a clasat pe locul doi al categoriei Under 12 masculin.

Toporaș a câștigat Grupa A, ca urmare a două victorii (6-2, 6-4 cu Iustin Gabriel Jitariu de la Petrodava și 6-1, 6-0 cu Mihnea Ștefan de la CSM Onești) și a unei înfrângeri la capătul unui joc disputat în compania Ștefan Parascan (ACS Bucovina Tennis Club): 6-3, 3-6, 2-10.

În calitate de câștigător al Grupei A, băcăuanul a jucat finala categoriei U12 contra câștigătorului Grupei B, David Andrei Negru (Bucovina). În acest ultim act, câștig de cauză a avut Andrei Negru, care a trecut de Vladimir Toporaș cu 7-6(1), 6-4.

În altă ordine de idei, sâmbătă, 16 august, pe terenurile bazei SCM Bacău va demara un turneu de tradiție, Cupa DJS-SCM Bacău. În acest an, Cupa DJS-SCM Bacău este rezervată următoarelor categorii: Seniori, Senioare, 14 ani feminin și masculin, 12 ani feminin și masculin.