Pentru al doilea an consecutiv, turneul băcăuan dotat cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate a fost adjudecat de tenismenul francez

În 2019 precum în 2018. Pentru al doilea an la rând, Trofeul Municipiului Bacău la tenis, turneu dotat cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate și finanțat de Consiliul Local Bacău a fost câstigat de francezul Jules Okala. Și totusi, în 2019, altfel decât în 2018.

A spus-o chiar Okala la sfârșitul finalei de 2 ore și 33 de minute câștigată ieri seara, cu 4-6, 6-4, 6-3, în fața argentinianului Manuel Lopez Pena.

„Finala de acum a fost mult mai dificilă decât cea din urmă cu un an. Oboseala și durerile de spate și-au pus amprenta pe evoluția mea. Sunt foarte fericit că, în ciuda acestor probleme, am reusit să mă impun. Din câte am înțeles, este pentru prima dată când un câștigător reușește să-și apere trofeul.

Mă bucur mult pentru această victorie, mai ales că la Bacău mă simt foarte bine, condițiile turneului și organizatorii fiind super”, a spus tenismenul francez în vârstă de 21 de ani, care se pregătește de o săptămână de relax la Paris, după care va participa la un alt turneu de 25.000 dolari, la Huelva, în Spania.

„Și eu sunt foarte obosit, dar ma bucur că am participat la acest turneu și că am putut juca atât finala la simplu, cât și pe cea de dublu”, a declarat argentinianul Lopez Pena. Într-adevar, factorul „oboseală” a dominat partea de final a turneului băcăuan. Și asta pentru că vremea neprielnică de vineri și de sâmbătă a dat peste cap programul.

„Sferturile” la simplu au fost mutate, prin amabilitatea Companiei Dedeman, indoor, în sala cu același nume. Iar semifinalele și finalele, care, din fericire, au revenit pe terenul 1 al bazei SCM Bacau, au fost comasate duminică.

Din acest motiv, cei doi finaliști, Okala și Lopez Pena s-au prezentat la ultimul act al turneului (care a început la ora 17.00 și s-a terminat, incluzând pauzele, cu puțin înainte de ora 20.00), fără a fi proaspeți fizic si mental sută la sută.

Faptul că niciunul din finaliști nu și-a putut fructifica din plin serviciul, motiv pentru care am asistat la un număr impresionant de break-uri nu a afectat însă spectaculozitate întâlnirii. Dimpotrivă, i-a dat un plus de imprevizibilitate. „Eu am jucat pe aceste terenuri și știu ce simt cei doi finalisti”, a punctat, la festivitatea de premiere, arbitrul principal Dan Nicolae.

„Ne bucurăm că Bacăul reușește să dea continuitate acestui turneu, iar faptul că anul acesta am avut sportivi din 15 țări ne face să fim mândri”, a subliniat si directorul SCM Bacău, Mihaela Melinte. „Sportivi din 15 țări, dar în special din America de Sud”, a ținut să adauge antrenorul băcăuan Mihai Ciuntea. Sud-americanii și-au adjudecat trofeul la dublu și au avut un reprezentant și în finala de la simplu. Titlul a rămas însă în Europa. Și, pentru al doilea an la rând, în vitrina francezului Jules Okala.

Rezultate simplu

Sferturi de finală, sâmbătă (indoor): Juan Pablo Varillas (Peru)- Călin Manda (România) 6-2, 6-4, Jules Okala (Franța)- Mircea Alexandru Jecan (România) 6-4, 6-3, Manuel Pena Lopez (Argentina)- Eduardo Struvay (Columboa) 7-5, 6-3, Dragoș Mădăraș (Suedia)- Alejandro Tabilo (Chile) 6-3, 6-1.

Semifinale, duminică: Jules Okala (Franța)- Juan Pablo Varillas (Peru) 6-4, 6-4, Manuel Pena Lopez (Argentina)- Dragoș Mădăraș (Suedia) 5-7, 6-2, 6-4.

Finală, duminică: Jules Okala (Franța)- Manuel Pena Lopez (Argentina) 4-6, 6-4, 6-3.

Rezultate dublu

Semifinale, vineri: Alexander Merino (Peru)/ Manuel Pena Lopez (Argentina)- Victor Vlad Cornea (România)/ Mircea Alexandru Jecan (România) 6-3, 6-4, Alejandro Tabilo (Chile)/ Juan Pablo Varilas (Peru)- Cristian Rodriguez (Columbia)/ Eduardo Struvay (Columbia) 6-3, 6-4.

Finală, sâmbătă: Alejandro Tabilo (Chile)/ Juan Pablo Varilas (Peru)- Alexander Merino (Peru)/ Manuel Pena Lopez (Argentina) 7-6(5), 7-6(4).

3600 dolari

A primit câștigătorul Okala, în timp ce finalistul Lopez Pena a fost recompensat cu 2120 dolari. Învinșii din semifinale au încasat câte 1255 dolari. Victoria de la dublu a fost premiată cu 775 dolari.