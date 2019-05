Peru, Chile, Argentina și Columbia și-au asigurat jumătate din tabloul sferturilor de finală la simplu

Trofeul Municipiului Bacău la tenis intră azi în faza sferturilor de finală la simplu. Jumătate din tablou vorbește spaniola. Cu accent sud-american. Peruanul Juan Pablo Varillas și-a respectat statutul de favorit 1 și a trecut ieri din suedezul Lindell. La fel și favoritul 2, chilianul Alejandro Tabilo, care l-a eliminat pe italianul Tomasetto. Li s-au alăturat argentinianul Manuel Lopez Pena și columbianul Eduardo Struvay, acesta din urmă adjudecându-și meciul contra conaționalului său Rodriguez.

Nu doar America de Sud este bine reprezentată în partea a doua a competiției organizate cu sprijinul Consiliului Local Bacău, ci și România. Astfel, în „sferturi” s-au calificat Mircea Alexandru Jercan (care a trecut de favoritul 3, francezul Martineau) și Călin Manda, care a profitat de retragerea canadianului Krainik. De origine română este și Dragoș Nicolae Mădăraș, numai că acesta reprezintă, însă, Suedia. Last, bun not least, tabloul la simplu este completat de câștigătorul de anul trecut al turneului dotat cu premii de 25.000 dolari plus ospitalitate, francezul Jules Okala.

Azi, în „sferturi”, Varillas va juca împotriva lui Manda, iar Jecan contra lui Okala, pentru ca în jumătatea de jos a tabolului, Struvaj să-l întâlnească pe Lopez Pena și Mădaraș pe Tabilo. Ploaia și-a anunțat și ea apariția, însă organizatorii speră ca programul să nu fie afectat prea tare, astfel încât sâmbătă să aibă loc semifinalele, iar duminică, de la ora 12.00, finala mare. De văzut în ce limbă vor vorbi finaliștii.

Rezultatele înregistrate ieri, în turul 2 la simplu: Juan Pablo Varillas (Peru)- Christian Lindell (Suedia) 6-4, 6-4, Călin Manda (România) – Pavel Krainik (Canada) 6-3, 4-2, abandon, Mircea Alexandru Jecan (România)- Matteo Martineau (Franța) 7-5, 6-4, Jules Okala (Franța)- Filip Jianu (România) 6-2, 7-5, Eduardo Struvay (Columbia)- Cristian Rodriguez (Columbia) 7-6(5), 6-1, Manuel Lopez Pena (Argentina)- Nicolae Frunză (România) 7-6(5), 3-6, 6-3, Dragoș Nicolae Mădăraș (Suedia) –Juan Pablo Ficovich (Argentina) 7-6(8), 6-2, Alejandro Tabilo (Chile)- Luca Tomasetto (Italia) 4-6, 6-2, 6-3.

Rezultate înregistrate ieri, în „sferturi” la dublu: Alexander Merino (Peru)/ Manuel Lopez Pena (Argentina)- Bogdan Borza (România)/ Nicolae Frunză (România) 6-4, 6-2, Alejandro Tabilo (Chile)/ Juan Pablo Varillas (Peru)- Bogdan Apostol (România)/ Patrick Grigoriu (România) 7-6(2), 6-2, Victor Vlad Cornea (România)/ Mircea Alexandru Jecan (România)- Vladimir Filip (România)/ Călin Manda România) 7-5, 6-4, Cristian Rodriguez (Columbia)/ Eduardo Struvay (Columbia)- Alexandru Manole (România)/ Dan Tomescu (România) 6-1, 6-1.

Programul zilei de azi

Terenul 1, ora 10.30: Dragoș Nicolae Mădăraș – Alejandro Tabilo (simplu, „sferturi”). Urmează Mircea Alexandru Jecan- Jules Okala (simplu, „sferturi”), Alejandro Tabilo/ Juan Pablo Varillas – Cristian Rodriguez / Eduardo Struvay (dublu, semifinale- nu înainte de ora 16.00) și Alexander Merino / Manuel Lopez Pena- Victor Vlad Cornea (România)/ Mircea Alexandru Jecan (dublu, semifinale).

Terenul 5, ora 10.30: Eduardo Struvay- Manuel Pena Lopez (simplu, „sferturi”), urmat de Juan Pablo Varillas- Călin Manda (simplu, „sferturi”).