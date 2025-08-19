Tenis/ Trofeul DADA Comapel, Circuitul Național FRT: Finale băcăuane la… Buzău

Turneul FRT de categoria A găzduit de CS Ten Club Tenis Buzău a avut ca protagoniști patru tenismeni U14 din Bacău: Ana Sofia Dănilă, Anastasia Găbureanu, Mihail Ganea (toți de la ACS Moldosport) și Simon Andrei (SCM Bacău)

Un adevărat careu de ași. Un careu băcăuan. Compus din Ana Sofia Dănilă, Anastasia Găbureanu, Mihail Ganea (toți de la ACS Moldosport) și Simon Andrei (SCM Bacău). Cei patru tenismeni băcăuani Under 14 au fost protagoniștii turneului FRT de categoria A Trofeul DADA Compel, care s-a derulat pe terenurile CS Ten Club Tenis Buzău între 16 și 19 august.

Practic, în toate cele patru finale ale competiției din Circuitul Național FRT (14 ani simplu feminin, 14 ani simplu masculin, 14 ani dublu fete și 14 ani dublu băieți) s-au regăsit reprezentanții careului nostru de ași. Iar ultimul act la 14 ani băieți a fost o… afacere băcăuană, de vreme ce i-a adus față în față pe Mihail Ganea (favoritul 2) și Simon Andrei (favoritul 1).

Câștig de cauză a avut Mihail, Simon luându-și revanșa la dublu, unde, alături de bucureșteanul Matei Yovan Wessely, s-a impus în finala în care i-a avut ca adversari pe… Mihail Ganea și Alexandru Guga.

La feminin, Bacăul și-a trecut în cont două locuri 2 prin Sofia Dănilă la simplu și prin perechea Sofia Dănilă/ Anastasia Găbureanu la dublu. Un bilanț foarte bun, în condițiile unui turneu cu un nivel valoric ridicat, care subliniază, o dată în plus, potențialul tinerilor tenismeni ai Bacăului.

„Pentru noi, ca și club, ACS Moldosport, aceste ultime două turnee ale sezonului de vară, Trofeul DADA Comapel de la Buzău și Cupa DJS-SCM de la Bacău ne-au permis să avem cinci copii care au jucat șase finale.

La Bacău, Șerban Donciu a ocupat locul 2 la U14, iar Andra Ipate, care are doar 11 ani, a bifat locul secund la prima sa participare la categoria 14 ani. În ceea ce privește competiția buzoiană, una puternică, de categoria A, aceasta a venit pentru sportivii noștri de U14 după patru turnee internaționale legate.

Meciurile, per total, au fost foarte grele, dar la final, toți reprezentanții noștri au încheiat pe podium: Mihail Ganea, pe locul 1 la simplu, după o finală câștigată împotriva concitadinului Simon Andrei și pe 2 la dublu băieți, Ana Sofia Dănilă pe 2 la simplu și tot ea, alături de colega de club Anastasia Găbureanu, pe 2 la dublu fete.

Ne bucură că, prin rezultatele tuturor copiilor clubului la U10, U12 și U14 ne poziționăm ca un club de elită în zona de tenis de câmp a Moldovei. Următorul turneu va fi în septembrie, la Frankfurt și vrem să-l pregătim cât mai bine”, a concluzionat antrenorul ACS Moldosport, Ovidiu Ciulină.

Categoria 14 ani feminin, simplu/ finala : Sofia Ioana Stoica (CSU Știința București)- Ana Sofia Dănilă (ACS Moldosprt Bacău) 6-2, 6-4. Ana Sofia Dănilă a avut următorul parcurs: 6-4, 6-0 cu Teodora Popescu (ACS Panalim), 6-4, 6-1 cu Daniela Cemurtan (CS Tennis As Buzău), 7-5, 3-6, 6-4 cu Ana Maria Cîmpan (Văideanu Brașov).

Categoria 14 ani masculin/ finala : Mihail Ganea (ACS Moldosport Bacău)- Simon Andrei (SCM Bacău) 6-1, 6-3. Parcursul lui Mihail Ganea: 6-2, 6-1 cu George Mario Eremia (ACS Junior Pro Tennis), 6-2, 6-2 cu Petru Roșu (TCC 2018), 1-6, 6-2, 6-0 cu Alexandru Aflat (CSȘ Mediaș). Parcursul lui Simon Andrei: 6-1, 6-0 cu Matei Croitoru (CS Dinamo București), 6-0, 6-1 cu Rareș Rizea (ACS Marii Campioni), 4-6, 7-6(4), 6-1 cu Alexandru Guga (CSM Deva).

Categoria 14 ani feminin, dublu/ finala : Sofia Stoica (CSU Știința București)/ Isabelle Lupașcu (ACS Bucovina)- Ana Sofia Dănilă (ACS Moldosport Bacău)/ Anastasia Găbureanu (ACS Moldosport Bacău): 6-4, 6-3.

Categoria 14 ani masculin, dublu/ finala : Simon Andrei (SCM Bacău)/ Matei Yovan Wessely (CS Școlar 6)- Mihail Ganea (ACS Moldosport Bacău)/ Alexandru Guga (CSM Deva) 6-3, 6-2.

Dan Sion