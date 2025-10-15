Tenis: Simon Andrei (SCM Bacău), câștigătorul Trofeului „Tennis Revolution- Sportul Studențesc”

Cea de-a 52-a ediție a Trofeului „Tennis Revolution Sportul Studențesc”, turneu de tenis categoria FRT1, are pe lista câștigătorilor de la simplu și un băcăuan: Simon Andrei.

Tenismenul antrenat de Mihai Ciuntea la SCM Bacău și-a adjudecat categoria 14 ani masculin a competiției derulate zilele acestea pe terenurile bazei CS Sportul Studențesc din București.

Desemnat favoritul 1, Simon a avut următorul parcurs: 6-0, 6-1 cu Sammy Razzouk (Academia de Tenis Herăstrău), victorie prin abandon medical contra lui Patrick Trepăduș (ACS Arenele Ilie Năstase), 6-1, 6-0 cu Luca Matcas (CS Dinamo București) și 6-3, 6-0 în finală cu Alexandru Cruicu (Daimon).

Pe lângă reușita de la simplu, Simon Andrei a triumfat și în proba de dublu la 14 ani masculin, acolo unde a făcut pereche cu un alt băcăuan, Carol Darie Avorniciței (TC Challenge).

Simon și „Carlitos” au obținut două victorii din tot atâtea jocuri în „șahul” de la dublu: 6-1, 6-3 cu Dinu/ Năstasie și 6-1, 6-2 cu Andrica/ Hurezanu.

Tot la dublu 14 ani, dar la feminin, Sofia Preda (SCM Bacău) a ocupat locul secund, făcând cuplu cu bucureșteanca de la Olimpia, Amalia Elena Ilie. Perechea Sofia Preda/ Amalia Ilie a pierdut cu 2-6, 2-6 la Baciu/ Cebotar, câștigând cu 7-5, 5-7 (10-7) la Oprea/ Varsatila.