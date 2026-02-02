Tenis juvenil | Rezultate remarcabile pentru sportivii secției de tenis la CUPA UNIRII – 2026, la Buhuși

Sportivii secției de tenis au participat, în perioada recentă, la CUPA UNIRII – 2026, turneu dedicat copiilor, organizat de CSO Buhuși la Sala de Sport „Prof. Dantz Crisostom”. Competiția a reunit tineri jucători din Bacău, Onești, Roman, Piatra Neamț și Buhuși, evidențiindu-se prin nivel bun de joc și fair-play.

🔴 Categoria „Roșu starter”

Clubul nostru a fost reprezentat de Popescu Sofia, Pristavu Nadia, Nemeș Eveline, Mărtinaș Patrick, Bădița Anastasia și Stan Raisa. Toți sportivii au disputat meciuri atractive, cu suspans până la ultima minge.

Popescu Sofia a obținut locul II, după o finală disputată cu Pătrașcu Ștefan (Ciuntea Tennis Center Bacău), iar Pristavu Nadia a încheiat pe locul III, cu prestații promițătoare.

🔴 Categoria „Roșu challenger”

Au concurat Vântu Andrei, Popescu Sofia, Pristavu Nadia, Nemeș Eveline și Marian Eric.

Locul I a fost câștigat de Marian Eric, după o finală intensă cu Gherghel Rafael (Pro Tenis Club Roman). Popescu Sofia a obținut locul III, deși a fost cea mai mică de vârstă din categorie. Pentru toți sportivii a fost primul turneu la acest nivel, evoluțiile fiind apreciate.

🟠 Categoria „Portocaliu”

Cârnu Eric, Lungu Anelise și Burhui Maria au ocupat podiumul:

– Locul I: Burhui Maria

– Locul II: Cârnu Eric

– Locul III: Lungu Anelise și Anton Sofia (Pro Tenis Club Roman)

🟢 Categoria „Verde starter”

Lungu Anelise și Cârnu Eric au participat pentru prima dată la această categorie. Lungu Anelise a câștigat locul I, cu un joc constant și multă dăruire, iar Cârnu Eric s-a clasat aproape de podium.

🟢 Categoria „Verde challenger”

Marian Alesia și Șteț Anastasia au avut evoluții solide în fața unor adversare de la cluburi cu renume. Marian Alesia a obținut locul II, iar Șteț Anastasia, afectată de o accidentare, promite rezultate mai bune la competițiile viitoare.

🟡 Categoria „Galben”

Pristavu David, Savinoiu Victor și Roșu Cezara au oferit meciuri spectaculoase, departajarea făcându-se la tie-break.

– Locul I: Pristavu David

– Locul II: Savinoiu Victor

– Locul III: Roșu Cezara

La finalul competiției, Mirel Caea, coordonatorul secției, a declarat:

„Fiecare copil a fost un mic campion astăzi, iar aplauzele au fost pe deplin meritate. Mulțumesc conducerii CSO Buhuși, părinților, antrenorilor, voluntarilor și sponsorilor WIT și InterTransCom pentru sprijinul acordat micilor sportivi.”

Toți participanții au fost recompensați cu premii și cadouri, într-o competiție care a confirmat potențialul tenisului juvenil din regiune.