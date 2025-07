Tenis: Italianul Carlo Alberto Caniato a cucerit „Dedeman & Simba Trophy”!

Învingător duminică, în finala de simplu, cu 6-3, 6-2 în fața uruguyanului Franco Roncadelli, veronezul în vârstă de 19 ani și-a adjudecat primul său turneu ITF din carieră. În condițiile în care competiția băcăuană a fost dotată anul acesta cu premii în valoare de 30.000 dolari plus ospitalitate, Caniato a încasat un cec de 4612 dolari

Cea de-a 24-a ediție a „Dedeman & Simba Trophy” a ajuns duminică la final. Iar noul câștigătorul al tradiționalei competiții de tenis găzduite de baza SCM Bacău și dotată cu premii în valoare de 30.000 dolari plus ospitalitate este un italian 19 ani: Carlo Alberto Caniato.

În ciuda vârstei fragede, Caniato a demonstrat că merită din plin trofeul. Parcursul său la „Dedeman & Simba Trophy” a fost unul fără set pierdut. Iar victoria din finala de duminică, 6-3, 6-2 în fața urugayanului Franco Roncadelli este mai clară decât o arată scorul.

„În mod cert, Franco a acuzat și oboseala zilei de sâmbătă, atunci când, pe o căldură nimicitoare, a jucat două meciuri masacrante, semifinala la simplu și finala de la dublu, ce au însumat peste cinci ore, însă cred că și eu mi-am făcut bine treaba. M-am concentrat foarte bine deoarece într-o finală se poate întâmpla orice. De altfel, alături de meciul din sferturile de finală, câștigat contra spaniolului Pujolras, învingătorul de anul trecut al trofeului de aici, finala cu Franco Roncadelli a fost, pentru mine, cea mai dificilă confruntare”, a declarat, cu sportivitate, Carlo Alberto Caniato la finalul festivității de premiere la care au fost prezenți Dragoș Pavăl și Cristinel Lungu, reprezentanții sponsorilor ce dau nume și continuitate turneului ITF al Bacăului.

Noul câștigător al „Dedeman & Simba Trophy” a precizat, de altfel, că nu va uita niciodată Bacăul.

„Acest oraș foarte ospitalier va rămâne mereu în inima mea. Motivul? Foarte simplu: Dedeman & Simba Trophy este primul turneu ITF pe care îl câștig. Aveam două finale la activ, ambele anul acesta, dar nimic nu se compară cu un turneu câștigat. Mai ales când e primul din carieră. În plus, victoria înseamnă foarte mult și din cauza faptului că vin după o perioadă dificilă, cauzată de o ruptură a mușchilor abdominali. Țin să mulțumesc organizatorilor și publicului din Bacău, care m-au făcut să mă simt aici ca acasă. Totul a fost minunat și sper ca la anul să revin pentru a-mi apăra titlul”, a mărturisit veronezul Caniato, care a intrat în posesia unui cec de 4612 dolari.

Învingătorul său din finală, Franco Roncadelli a primit 2701 dolari, ce s-au adăugat premiului de 1782 dolari pe care uruguayanul l-a împărțit cu moldoveanul Ilya Snitari pentru victoria repurtată sâmbătă seara, în finala de dublu.

„Ediția a 24-a a Dedeman & Simba Trophy s-a dovedit o reușită din toate punctele de vedere. Grație sponsorilor, Compania Dedeman și Simba Invest am reușit să ridcăm valoarea premiilor și, implicit, a crescut și nivelul punctelor ATP. Fiind un turneu de tradiție, și anul acesta am avut un număr foarte mare de participanți din întreaga lume, care au oferit un tenis de mare calitate. Mulțumim sponsorilor, publicului și presei, în frunte cu ziarul Deșteptarea. Noi, echipa SCM Bacău, alături de arbitrii desemnați ITF am făcut totul ca să ducem turneul la bun sfârșit în condiții optime”, a concluzionat „sufletul” competiției băcăuane, antrenorul Mihai Ciuntea. Ediția a 24-a a „Dedeman & Simba Trophy” a intrat în istorie. Iar trofeul a luat drumul Italiei. Arrivederci, urmează ediția din 2025!