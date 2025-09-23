Tenis/ HTV International Frankfurt Under 14: Moldosport Bacău, rezultate bune în Germania

Tenismenii de la Moldosport Bacău își continuă seria participărilor internaționale. Și o fac înregistrând rezultate pe măsura așteptărilor generate de evoluția de la antrenamente și de la competițiile interne.

Ultima bornă externă a grupării pregătite de Ovidiu Ciulină și Paul Ciulină a fost atinsă săptămâna trecută, la Frankurt, în Germania, acolo unde Moldosport a avut două reprezentante la HTV International U14: Ana Sofia Dănilă și Anastasia Găbureanu.

Bilanțul? Două prezențe în sferturile de finală: una la simplu, acolo unde Sofia Dănilă a cedat în fața favoritei 2, jucătoarea cehă Barbora Blazkova (scor 2-3, 2-6) și una la dublu feminin, unde cuplul Dănilă/ Găbureanu a pierdut cu 6-4, 6-3 contra perechii din Germania Clara Marinovic/ Jana Nolte.

De notat că Anastasia Găbureanu a evoluat și la simplu, fiind învinsă cu 6-0, 6-2 de favorita 3, cea care avea, de altfel, să ajungă și în finala turneului, australianca Claire Hirschi.

„A fost un turneu foarte puternic, la care au luat parte jucătoare de la școli de tenis de renume din Europa, iar Bacăul a fost reprezentat onorabil. România a avut în total trei reprezentante: cele două de la Moldosport și o jucătoare din București. Plecăm din Germania cu capul sus, cu încredere și speranțe pentru viitor”, a declarat antrenorul Moldosport Bacău, Ovidiu Ciulină.