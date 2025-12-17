Tenis/ Cupa „Moș Nicolae”: Victorii băcăuane

Sosirea iernii nu a pus punct sezonului competițional la tenis. Decembrie a venit cu noi întreceri, una dintre acestea fiind Cupa „Moș Nicolae”, găzduită recent de „AS Profesional Tenis Club” din Bacău.

Rezervată categoriilor de vârstă 10 ani (doar masculin), 12 și 14 ani (ultima incluzând și turnee de dublu), masculin și feminin, competiția a avut mai mulți laureați băcăuani. Astfel, Vladimir Toporaș (SCM Bacău) a câștigat pentru a doua oară o competiție la 12 ani, tenismenul antrenat de Eugen Lupeș având zece ani.

În clasamentul final, Toporaș a fost secondat de Ianis Andrei Matei (ACS Tenis Challenge). La 14 ani masculin s-a impus un alt tenismen al SCM Bacău, Simon Andrei, elevul profesorului Mihai Ciuntea câștigând, fără set pierdut, toate cele trei întâlniri de pe tablou. Simon Andrei și-a adjudecat și turneul de dublu băieți la 14 ani, unde a făcut pereche cu Petru Roșu (ACS TCC 2018), în timp ce victoria la dublu feminin a revenit colegei de club a lui Vladimir Toporaș și Simon Andrei, Sofia Patricia Preda, care a avut-o drept parteneră pe Alexandra Bodescu (TC Micul As).