Tenis / Cupa DJS- SCM Bacău, cădere de cortină

Cădere de cortină peste Cupa DJS- SCM Bacău. Dar și peste sezonul de tenis în aer liber găzduit de terenurile bazei SCM Bacău. Finalul stagiunii de vară a fost asigurat de tradiționalul turneu care, anul acesta, a fost adresat categoriilor de vârstă 12 ani, feminin și masculin, 14 ani, fete și băieți, Senioare și Seniori și s-a derulat în perioada 16-18 august.

„Cel mai important este că reușim să asigurăm continuitate competițională, în special în ceea ce privește turneele noastre de tradiție, așa cum este și Cupa DJS- SCM Bacău. Și anul acesta am avut parte de mult entuziasm din partea participanților, care au izbutit meciuri frumoase”, a concluzionat antrenorul SCM Bacău, Mihai Ciuntea.

De subliniat că, pe lângă întrecerile de simplu, două categorii de vârstă au inclus și turneu de dublu, la 12 ani masculin victoria revenind băcăuanilor Carol Darie Avorniciței și David Ciuntea, de la Tenis Challenge.

Laureații ediției din acest an a Cupei DJS- SCM Bacău

12 ani feminin simplu/ în șah : 1) Beatrice Valentina Ferenț (AS Profesional Tenis Club Bacău), 2) Ana Husărescu (Coreco Iași), 3) Amalia Ioana Murariu (Coreco Iași).

12 ani masculin simplu/ finala : Lucas Fedorciuc (Coreco Iași)- Șerban Donciu (Moldosport Bacău) 2-6, 6-3, 10-7.

12 ani masculin dublu/ în șah : 1) Carol Darie Avorniciței (Tenis Challenge Bacău)/ David Ciuntea (Tenis Challenge Bacău), 2) Șerban Andrei Donciu (Moldosport Bacău)/ Lucas Fedorciuc (Coreco Iași), 3) Tudor Andrei Constand (CSM Onești)/ Andrei Alin Ghilogaș (Tema Sport Onești).

14 ani feminin simplu/ în șah : 1) Eliza Andra Deaconu (Sense Roman), 2) Andra Ioana Ipate (ACS Moldosport), 3) Sofia Preda (SCM Bacău).

14 ani masculin simplu/ finala : Carol Darie Avorniciței (Tenis Challenge Bacău)- Alexander Ivan (Sense Roman) 6-2, 2-6, 10-5.

14 ani masculin dublu/ în șah : 1) Gabriel Tudor (CSM Roman)/ Alexander Ivan (Sense Roman), 2) Andrei Crăciun Tridex Sport Arena)/ Patrick Sasu (ACS Flora- Ana), 3) Adrian Florin Luncanu (SCM Bacău)/ Horia Victor Cruceanu (SCM Bacău).

Senioare simplu/ în șah : 1) Sonya Ioana Onișor (Sense Roman), 2) Sofia Prutean (ACS Fiteducation), 3) Ilinca Drăgan (ACS Lilieci).

Seniori simplu/ în șah : 1) Claudiu Mircea (SCM Deva), 2) Isidor Gavriliu (CSȘ Bacău), 3) Mihăiță Damian (Sportul Studențesc).