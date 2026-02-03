Tenis/ Circuitul Național FRT Trofeul „Nadia Comăneci”: Moldosport Bacău, start în forță

Parcurs excelent al ACS Moldosport la turneul de categoria A de tenis Trofeul „Nadia Comăneci” Under 14 din cadrul Circuitului Național FRT derulat la Onești zilele acestea. Astfel, favorita nr. 1, Ana Sofia Dănilă (locul 7 în clasamentul național FRT) și-a adjudecat întrecerea de simplu feminin cu trei victorii clare.

Având primul tur liber pe tabloul de 32, tenismena băcăuană antrenată de Ovidiu Ciulină a trecut ulterior cu 6-1, 6-0 de Ileana Osman (TC Enache), cu 6-1, 6-1 de Ana Maria Matei (Tema Sport Onești) și, în finală, cu 6-4, 6-3 de Eva Maria Roșioru (Intertenis Club Botoșani).

Cotată drept favotrita 3, colega Sofiei Dănilă de la Moldosport, Anastasia Găbureanu s-a oprit în semifinale, unde a cedat în fața Evei Roșioru cu scorul de 6-4, 6-2. Succes marca Moldosport și la dublu feminin, unde perechea Ana Sofia Dănilă/ Anastasia Găbureanu s-a impus cu 6-3, 6-2 în finala cu Tanya Ecaterina Havermuller (CS Sport 4 Fun Timișoara)/ Olga Antonia Nan (Sănătatea Ergolemn Satu Mare).

Victorie băcăuană și la dublu masculin unde Carol Darie Avorinciței (Tenis Challenge), care la simplu ajunsese până în semifinale, a câștigat întrecerea făcând pereche cu Petru Roșu. Cuplul Darie Avorinciței/ Roșu a avut câștig de cauză în finală cu 7-6(4), 7-5 în fața perechii bucureștene Matei Croitoru (Dinamo)/ Nicolas Mihăilescu (Champion).