Tenis/ Campionatele Naționale Indoor Under 14: Eliminați la simplu, băcăuanii se revanșează în proba de dublu

Rău la simplu, bine la dublu. Telegrafic, așa ar suna situația tenismenilor ce reprezintă Bacăul la actuala ediție a Campionatului Național Indoor Under 14 de la București. Toți cei patru băcăuani prezenți pe tabloul principal în proba de simplu a Naționalelor U14 au fost eliminați încă din primul tur.

După meciurile pierdute de Simon Andrei (SCM Bacău) la masculin și de Ana Sofia Dănilă (ACS Moldosport) și Sofia Preda (SCM Bacău) la feminin, miercuri a venit și înfrângerea suferită de Carol Darie Avorniciței (ACS Tenis Challenge) cu scorul de 6-2, 6-1 în fața lui Yannis Szekely (CS Marc Tennis).

După cum spuneam, altă viață- mult mai bună- în întrecerile de dublu. Astfel, Simon Andrei, care face pereche la dublu masculin cu Yovan Wessely (CSȘ 6 București), a bifat o victorie spectaculoasă marți, cu scorul de 6-7(2), 7-5 (10-3) împotriva cuplului R. Condrea (Champion București)/ R. Tănăsele (Giglio), iar joi va forța calificarea în semifinale în dauna favoriților 2, P. Dobrin/ D. Rațiu (ambii Sportul Studențesc).

Simon nu este singurul băcăuan care continuă pe tabloul de dublu băieți. Carol Darie Avorniciței se află, la rândul său în cursă, alături de Petru Roșu (TCC 2018). Învingător cu 6-4, 6-0 contra perechii formate din M. Camboianu (CS Dinamo) și R. Nicolescu (Champion București), cuplul Darie Avorniciței/ Roșu a ajuns în „sferturi” și va juca joi pentru calificarea în primii patru, cu favoriții 4, D. Goldiș (TC Stănică)/ C. Șerbănoiu (Cosmin Top Tenis). Tot pentru semifinale, dar la dublu feminin, se va lupta și Sofia Dănilă, care face cuplu cu Rebeca Ioniță (ACS Dax).

Miercuri, Dănilă/ Ioniță, cotate drept favoritele numărul 3, au tecut cu 6-2, 6-3 de V. Borbely Gagu/ A. Borsan (ambele Tennis Team București), iar joi, pentru accesul în semifinale vor înfrunta perechea I. Constantin (Unirea Slobozia)/ M. Iliescu (CS Kofe). În fine, la dublu feminin, Sofia Preda a părăsit competiția alături de partenera sa, Eva Roșioru (Intertenis Botoșani), ca urmare a înfrângerii suferite cu 6-1, 6-4 în fața lui E. Dumitru (JPT București)/ A. Nica (Arenele Năstase).