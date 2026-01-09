Tenis/ Campionatele Naționale Indoor Under 14: Băcăuanul Carol Darie Avorniciței, în semifinale la dublu!

Bacăul are un semifinalist la Campionatele Naționale Indoor U14 de tenis: Carol Darie Avorniciței. Tenismenul legitimat la ACS Tenis Challenge a reușit, alături de partenerul său din proba de dublu masculin, Petru Roșu (TCC 2018), să bifeze două victorii fără set pierdut.

Astfel, după succesul obținut în turul întâi, cu scorul de 6-4, 6-0 contra perechii formate din M. Camboianu (CS Dinamo) și R. Nicolescu (Champion București), cuplul Darie Avorniciței/ Roșu a izbutit joi, în „sferturi”, să treacă de favoriții 4, D. Goldiș (TC Stănică)/ C. Șerbănoiu (Cosmin Top Tenis), cu 6-2, 7-6(4). Vineri, „Carlitos” și colegul său se vor lupta pentru accederea în finala Naționalelor U14 la dublu cu perechea Patrick Ștefan Dobrin/ Darius Alexandru Rațiu (Sportul Studențesc), care este cotată drept a doua favorită a turneului.

În „sferturi”, Dobrin/ Rațiu s-au impus cu 6-2, 6-2 contra cuplului alcătuit din băcăuanul Simon Andrei (SCM) și bucureșteanul Yovan Wessely (CSȘ 6).

Pe lângă Simon Andrei, joi a ieșit din cursă, la dublu feminin, și băcăuanca Sofia Dănilă (ACS Moldosport). Perechea Sofia Dănilă/ Rebeca Ioniță a fost învinsă în sferturile de finală cu 6-4, 6-2 de cuplul I. Constantin (Unirea Slobozia)/ M. Iliescu (CS Kofe).