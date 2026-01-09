Tenis/ Campionatele Naționale Indoor Under 14: Băcăuanul Carol Darie Avorniciței, bronz național la dublu!

Rezultat foarte bun pentru tenisul juvenil băcăuan. Carol Darie Avorniciței s-a laureat cu bronz în proba de dublu la Campionatele Naționale Indoor Under 14 găzduite de Centrul Național de Tenis din București.

Tenismenul antrenat de Gabi Ciuntea la ACS Tenis Challenge Bacău a făcut pereche la dublu masculin cu pietreanul Petru Roșu (TCC 2018), iar cei doi au contabilizat două victorii și o înfrângere.

În primul tur, cuplul Darie Avorniciței/ Roșu a trecut cu 6-4, 6-0 de M. Camboianu (CS Dinamo) și R. Nicolescu (Champion București), în „sferturi” a avut câștig de cauză cu 6-2, 7-6(4) de favoriții 4, D. Goldiș (TC Stănică)/ C. Șerbănoiu (Cosmin Top Tenis), pentru ca vineri, în semifinale, să cedeze la capătul unui joc viu disputat cu 0-6, 6-4, 4-10 în fața favoriților 2, Patrick Ștefan Dobrin/ Darius Alexandru Rațiu (Sportul Studențesc).

Având în vedere că învinșii din cealaltă semifinală a Naționalelor U14 la dublu, N. Iordan (Champion București)/ Y. Szekely (CS Marc) au abandonat, finala mică nu va mai avea loc, astfel încât Carol Darie Avorniciței și Petru Roșu și-au adjudecat medalia de bronz. O performanță deosebită pentru „Carlitos”, în condițiile deficitului de vârstă și a dificultății turneului.

„Într-adevăr, un rezultat extraordinar, Carol Darie Avorniciței, care are doar 13 ani și Petru Roșu producând surpriza turneului. Iar surpriza putea fi și mai mare dacă ne gândim că ei au cedat greu în semifinale, în maxi tie-break. Avem speranțe că echipa aceasta frumoasă, cu Carol Darie Avorniciței și cu cei doi jucători pe care îi pregătim la SCM Bacău, Simon Andrei și Sofia Preda va crește frumos. Voință există și din partea sportivilor, și din partea copiilor, și din partea antrenorilor”, a declarat antrenorul băcăuan Gabi Ciuntea.