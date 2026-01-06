Tenis/ Campionatele Naționale Individuale Indoor Under 14: Înfrângeri pentru reprezentanții Bacăului

Ziua de marți, 6 ianuarie, a avut ceasuri negre pentru trei din cei patru reprezentanți ai Bacăului la Campionatele Naționale Individuale Indoor Under 14 la tenis de la București.

Toți cei trei băcăuani care au evoluat marți în turneul de simplu, Simon Andrei (SCM Bacău) la masculin și Ana Sofia Dănilă (Moldosport) și Sofia Preda (SCM Bacău) la feminin, au pierdut în primul tur.

Astfel, Simon Andrei a fost învins cu 6-1, 6-4 de favoritul numărul 4, William Nikolas Vasii (TC Enache), în timp ce Sofia Dănilă a cedat cu 6-1, 6-1 în fața fostei nr. 1 în ierarhia națională în urmă cu doi ani, Eva Iancu (Sportul Studențesc).

Ajunsă pe tabloul principal la simplu feminin după două victorii în tururile de calificare- 6-2, 6-1 cu Ana Teodora Ilie (Știința București) și 6-4, 7-6(5) cu Antonia Borșan (Tennis Team București)- Sofia Preda a pierdut cu 6-1, 6-3 manșa de debut disputată în compania unei alte jucătoare venite din calificări, Elena Natalia Nichita (Young Tennis).

Cel de-al patrulea tenismen băcăuan aflat pe tabloul principal la simplu, Carol Darie Avorniciței va evolua miercuri, în primul tur al întrecerii masculine, împotriva lui Yannis Szekely (CS Marc Tennis).

Totodată, băcăuanii continuă Campionatele Naționale de Iarnă U14 găzduite de Centrul Național de Tenis din capitală în proba de dublu.