Tenis: ACS Moldosport, final de an în prim-plan

Ultima impresie contează întotdeauna. Iar impresia de final de an lăsată de ACS Moldosport Bacău este cea pe care gruparea tenisistică fondată și condusă de antrenorul Ovidiu Ciulină și colegii săi a oferit-o mereu în toți acești ani.

Una favorabilă, atât la nivel de evoluții, cât și în planul rezultatelor. În ciuda tuturor dificultăților care afectează, de altfel, întreg sportul băcăuan (de la cele de ordin logistic la cele financiare), Moldosport a reușit să țină ștacheta și racheta sus. O dovedește și parcursul avut în acest sfârșit de stagiune competițională. Prin urmare, o trecere în revistă este cât se poate de necesară. Începând cu ultimele turnee din octombrie.

Astfel, la Circuitul Tenis 10, care reprezintă o serie de concursuri desfășurate cu scopul de a obșnui viitorii jucători de performanță cu sistemul competițional, podiumurile de la turnee cu diferite nivele de joc (roșu, portocaliu, verde) a fost împărțit de reprezentanții Moldosportului, Darius Zară, Vladimir Negură, Răzvan Popa, Amalia Măciucă, Ciprian Enachi, Ianis Popa și campionul absolut al tuturor turneelor de categorie verde, Ștefan Mazilu. Totodată, la „Cupa de Toamnă” de la Bacău, Ana Sofia Dănilă și Anastasia Găbureanu și-au disputat supremația categoriei U14, câștig de cauză având Dănilă.

La aceeași competiție, Albert Zuriqat a disputat semifinala la o categorie superioară de vârstă, U12, pentru ca la Cupa Tomești de la Iași, sportivul în vârstă de 10 de ani de la Moldosport să bifeze o premieră: disputarea primei sale finale la U12. Cupa Tomești a adus în prim-plan și un alt nume al Moldosportului: cel al Andrei Ipate, la rândul său finalistă la o categorie superioară de vârstă: U14.

Și pentru că parcursul de la turneul ieșean nu a fost întâmplător, Andra a reușit, în cel de-al doilea weekend din noiembrie, să-și adjudece Cupa Dabrident la U14, ea având doar12 ani. Rămânând în noiembrie, să notăm că după ce a terminat pe locul 7 Selecția Națională U13, Ana Sofia Dănilă s-a clasat a șasea la Masters National U14 organizat de FRT la baza „Dinamo” din capitală, confirmându-și, așa cum nota antrenorul Ovidiu Ciulină, „valoarea de jucătoare de prim eșalon național, chiar dacă aglomerarea de meciuri și-a pus amprenta asupra celor două clasări”.

La finalul lui noiembrie, Ana Sofia Dănilă a ieșit din nou la rampă cu ocazia Trofeului „Marin Bădin”, turneu FRT de categoria A organizat de Dinamo București, unde a ocupat locul 2 la simplu fete și tot locul 2 la dublu feminin, unde a făcut pereche cu colega de club Anastasia Găbureanu. În fine, tot în noiembrie, la Onești, Mihail Ganea a ocupat locul 1 la prima sa participare la U16 (el fiind încă U14), iar Andra Ipate locul 2 la U14 atât la simplu, cât și la dublu mixt.

Și pentru că schimbul de mâine e asigurat la Moldosport, să notăm și reușita lui Ștefan Mazilu, ocupantul locului secund la Turneul Campionilor la tenis 10 de la Brașov. „Suntem deosebit de încântați să vedem că metodologia noastră de antrenament aduce rezultate copiilor care-și doresc să ajungă jucători de înaltă performanță. Avem generații foarte bune și privim cu încredere spre viitor”, este concluzia antrenorului ACS Moldosport Bacău, Ovidiu Ciulină.