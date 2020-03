Bine-venită idee

Repetăm: proiectul TVR-ului, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, este o adevărată sărbătoare, din care lipsesc festivismele, câtă vreme interesul este unul major: substituirea lecţiilor din clasă. Păcat că nu s-a putut realiza decât pentru categoriile de vârstă aflate în pragul evaluărilor finale, deşi fostul ministru al Educaţiei, Mircea Miclea, proiectase în deceniul trecut o platformă de e-learning, valabilă pentru toţi subiecţii, de la grădiniţă până la liceu. Se propuneau filmarea lecţiilor din cadrul unei inspecţii speciale pentru gradul didactic I – care, se ştie, sunt bine pregătite – şi apoi crearea unei arhive disponibile pe internet, la care să aibă acces atât cadrele didactice, cât şi părinţii. Ideea nu trebuie abandonată, iar Bacăul are câteva astfel de producţii didactice.

O nucă tare: complementul indirect şi completiva indirectă (C.I.)

Ştiaţi? Propoziţia completivă indirectă este cea mai dificilă subordonată, iar germenele ei, complementul indirect, nu e departe de acest statut. Profesoara şi-a pregătit minuţios lecţia şi a prezentat-o pe înţelesul elevilor din clasa a VIII-a. Ceea ce notăm noi în continuare se vrea a fi un pachet de sugestii adresat şcolarilor pentru a-i feri de capcane şi a le completa cele aflate de pe micul ecran.

„Duşmanii” C.I.

Unul dintre ei este circumstanţiala de scop: „Profesorul se străduieşte ca fiecare elev să înţeleagă” (C.I. cu nuanţă de finală: „Cu ce scop se străduieşte?”), iar altul este cauzala: „Mersi că m-ai sfătuit în această privinţă” („Din ce cauză [îţi spun] mersi?”). Rareori, o ameninţă subiectiva: „V-a căşunat1/pe cine nu trebuia”.2/ Verbul a căşunat nu prezintă subiect (v- este complement indirect), ceea ce ne-ar face să credem că următoarea propoziţie este subiectivă. Ne scoate din impas contragerea în partea de propoziţie corespunzătoare: „V-a căşunat [pe cineva]”, unde pe cineva este complement indirect şi prin urmare subordonata este completivă indirectă.

Sfaturile noastre

1. Înainte de a porni la identificarea complementului indirect, despărţiţi frazele în propoziţii şi marcaţi-le părţile principale: I-am oferit florile1/pentru că mi-am adus aminte de ziua ei.2/ Predicatele sunt am oferit şi am adus aminte, cu subiectul inclus, [eu], în desinenţa -m a verbului auxiliar am.

2. Întrebările pentru regenţii adjectivali/adverbiali trebuie puse în ordinea firească: „De ce pline?” (de ambiţii), „Cui dăunătoare?” (vieţii), „De ce independent?” (de grup) şi nu „Pline de ce?” etc.

3. Nu construiţi enunţuri negativiste, spăimoase, ca acesta: „S-a luat la harţă cu cine nu trebuia”, ci încurajatoare: „Am renunţat la dulciuri când am înţeles că sunt dăunătoare sănătăţii”.