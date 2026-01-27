Telefon mobil furat dintr-o sală de jocuri, recuperat de polițiști

Polițiștii din cadrul Secția 2 Poliție Bacău au identificat un bărbat de 68 de ani, bănuit de comiterea mai multor fapte de furt, în urma unei sesizări primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

La data de 23 ianuarie a.c., un tânăr de 33 de ani, din Bacău, a apelat SNUAU 112, reclamând faptul că o persoană necunoscută i-ar fi sustras telefonul mobil din incinta unei săli de jocuri.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate cu operativitate, polițiștii au depistat și identificat un bărbat de 68 de ani. Asupra acestuia a fost găsit telefonul mobil reclamat ca fiind furat, precum și mai multe produse alimentare.

Verificările ulterioare au stabilit că produsele respective ar fi fost sustrase de aceeași persoană dintr-un magazin situat pe strada Mioriței din municipiul Bacău. Prejudiciul total, estimat la 1.200 de lei, a fost recuperat în integralitate.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale a bărbatului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.