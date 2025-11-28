Tehnologia și tradiția, împreună la Cercul Pedagogic de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28 Bacău

Pe 28 noiembrie, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28 Bacău, structură a Școlii Gimnaziale „George Bacovia”, a găzduit cercul pedagogic al educatoarelor din Centrul Metodic Nr. 5, având ca temă „Integrarea echipamentelor tehnice în activitățile educaționale – oportunități, limite și provocări. Resurse educaționale deschise în educația timpurie”.

Sub îndrumarea doamnei director, prof. Vițalaru Lăcrămioara-Nicoleta, educatoarele:

Strugaru Andreea, Popa Tatiana, Nistor Lenuța, Bălăită Mădălina, Paraschiv Brândușa, Neculcea Claudia, Nistor Ana, Trăistariu Daniela, Hagimă Andreea, Palaghia Denisa, Apetrei Mădălina, Mateeș Lidia, Negoiță Mihaela, Lazăr Maria, Filimon Ruxandra, Gheorghiță Florentina, Irimia Roxana, Hordilă Nicoleta, Pohrib Mihaela, Bulmoagă-Ursache Elena-Diana, Uricariu Mioara, Bologa Alina, Borovina Ani Nicoleta și Anuței Ana, au susținut activități demonstrative dedicate Zilei de 1 Decembrie. Acestea au evidențiat modul în care tehnologia poate pune în valoare simbolurile naționale și poate crește implicarea copiilor, într-un cadru modern și atractiv.

Un moment deosebit l-a constituit participarea online a prietenilor și fraților noștri de peste Prut, parteneri în proiectul „Prietenia ne unește”, care ne-au fost alături la acest eveniment și au împărtășit cu noi emoția și bucuria activităților din cadrul Cercului Pedagogic.

Participantele au apreciat integrarea creativă a resurselor digitale în activitățile tematice, fără a diminua rolul tradițiilor și al valorilor românești. Evenimentul a subliniat importanța unui echilibru armonios între metodele moderne și cele clasice, confirmând preocuparea grădiniței pentru inovație, profesionalism,colaborare și educație de înaltă calitate.

