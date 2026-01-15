Taxa de salubrizare în municipiul Bacău: 365 lei/an pentru persoane fizice și 34 lei/salariat/lună pentru firme

Municipiul Bacău a stabilit nivelul taxei de salubrizare pentru 2026, printr-o hotărâre ce reglementează obligațiile persoanelor fizice și juridice și modul de calcul al acestui serviciu. Taxa este destinată acoperirii costurilor activităților de salubrizare realizate la nivel local de ADIS și Serviciul Municipal de Utilități Publice, inclusiv implementarea sistemului „plătește pentru cât arunci”, prin echipamente RFID.

Persoanele fizice care dețin locuințe pe raza municipiului vor plăti 365 lei/an pentru fiecare clădire cu destinația de locuință. Persoanele fizice care desfășoară activități independente (cabinete medicale sau juridice, întreprinderi individuale sau familiale) datorează taxa raportată la numărul de salariați sau membri înregistrați.

Pentru persoanele juridice, instituții publice, organizații non-profit și alte entități cu personalitate juridică, taxa se stabilește la 34 lei/salariat/lună. În cazul în care o firmă nu are angajați, obligația fiscală revine reprezentanților legali ai acesteia.

Proprietarii care închiriază locuințele rămân responsabili pentru plata taxei, iar pentru imobilele de stat închiriate către persoane fizice, taxa va fi achitată de chiriaș.

Plata taxei se face anual, în două rate egale: până la 31 martie pentru primele șase luni și până la 30 septembrie pentru restul anului. Plata anticipată integrală până la 31 martie aduce o bonificație de 5%.

Nedepunerea declarației de impunere sau depunerea acesteia cu întârziere constituie contravenție și se sancționează cu amenzi între 100 și 625 lei pentru persoanele fizice, limitele fiind majorate cu 300% pentru persoanele juridice.

Declarațiile de impunere se pot rectifica în termen de 30 de zile de la apariția modificărilor, iar recalcularea taxei se face pe baza documentelor justificative prezentate. Autoritățile atrag atenția că neplata la termen atrage majorări și măsuri de executare silită, conform Codului de Procedură Fiscală.