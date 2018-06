– acesta ar fi acostat-o pe uliță, în timp ce ea se întorcea de la o rudă și ar fi ademenit-o să intre la el în curte ca să îi dea ceva – în urma sesizării părinților fetei, polițiștii au început o anchetă

Caz revoltător de la Tătărăști unde un bărbat de 65 de ani, venit recent dintr-un alt județ în sat, la casa părintească, este acuzat că ar fi agresat sexual o fetiță, în vârstă de 6 ani, din localitate.

Acesta ar fi acostat-o pe uliță, în timp ce ea se întorcea de la o rudă și ar fi ademenit-o să intre la el în curte ca să îi dea ceva. Ar fi dus-o în casă și acolo ar fi dezbrăcat-o, s-ar fi dezbrăcat și el, ar fi pipăit-o și ar fi încercat chiar mai mult de atât, însă atunci fata s-a speriat, a început să plângă și a fugit acasă unde i-a povestit totul mamei sale. “Când a venit plângea și tremura foarte tare.

Am întrebat-o ce s-a întâmplat, dar a zis că o să-mi spună doar mie. Am mers amândouă în casă și mi-a spus că a luat-o de pe drum, a dus-o la el acasă, a dezbrăcat-o până la genunchi de pantaloni și chiloței, a atins-o cu mâna, apoi s-a dezbrăcat și el. Fata a fugit și spunea că se uita în urmă dacă nu vine după ea. Am vorbit cu soțul și am sunat la Poliție”, povestea mama copilei. La locuința lor au ajuns imediat polițiștii care au discutat cu minora.

“I-a zis că-i dă 10 lei numai să tacă, dar ea s-a speriat și a fugit acasă. Am sunat la postul de poliție, au venit, au vorbit cu fata și apoi s-au dus la el și l-au luat la audieri. El umblă numai aiurea prin sat, dar nu am auzit să se mai fi legat de alți copii”, spunea tatăl minorei.

Familia fetei este revoltată de cele întâmplate și așteaptă ca oamenii legii să termine ancheta, iar bărbatul să fie tras la răspundere. “Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră de 6 ani ar fi fost victima unei infracțiuni de agresiune sexuală. În prezent se fac verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările comiterii faptei”, spune agent șef adjunct Cătălina Crețu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.