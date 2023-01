Țara cucerită la pas

Populația lumii crește aproape exponențial și mai ales într-o anumită zonă a lumii. Am înțeles demult. Explozia demografică din China are zeci de ani de când a început. Dar, că China va pierde teren în arealul acestui indicator statistic m-a surprins de mai puțină vreme. Adică de când am înțeles că acum India urcă pe primul loc și nu se va opri.

Se vede, însă, că lucrurile nu stau pe loc nici prin America Latină, nici prin Caraibe. În curând – scriu ziarele lumii -, pe Pământ vor fi mai mulți latino-americani decât europeni și se estimează că în 2038 America Latină și Caraibe vor crește până la 726 de milioane de locuitori și tind să egaleze astfel Europa.

Populația lumii e, chiar și sociologic și statistic, un organism viu. Consecințele creșterii ei se vor vedea – spun analiștii fenomenului – mai ales în plan economic. Noile zone mai dens populate pot produce mai mult, dar devin și piețe mai atractive, pe termen mediu, dacă se va profita de vârful demografic înnobilat cu educație și formare profesională.

Din această perspectivă, asupra Europei se văd venind nori tot mai negri. Iar în Europa ne aflăm și noi, într-o țară în care natalitatea este în scădere și, colac peste pupăză, de unde cei mai în putere și mai educați pleacă spre alte orizonturi.

În România, rezultatele recentului recensământ al populației și locuințelor, cam chinuit inclusiv de pandemie, arată că am rămas numai vreo 19,5 milioane de locuitori. Cu mai puțină forță de muncă activă, țara se deschide, deja, celor care vin mai ales din Asia să muncească la noi. O fi bine, o fi rău? Asiaticii sunt harnici și disciplinați – spun cei care i-au angajat până acum. Un preot pe care îl urmăresc atent și chiar îl apreciez ne spune cum s-a lovit de refuz când a căutat, într-o comună din județ, oameni care să lucreze la ridicarea unei locuințe pentru o familie asupra cărei s-a abătut negura unei tragedii. Era refuzul unora care stau mai mult prin bodegi și nu mai sunt interesați de muncă, pentru că statul îi susține și așa financiar. Atunci s-a apelat la câțiva imigranți asiatici, care au venit și muncesc pe ruptelea. „Sunt convins – a tras părintele concluzia – că până în 2050 țara noastră va fi plină de astfel de imigranți. La câți vor fi, vor face legea pe aici. Fără arme, fără războaie, fără tancuri, avioane și rachete. Doar la pas!”.