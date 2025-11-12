Tânără de 25 de ani, rătăcită în pădure, salvată de polițiștii din Hemeiuș

La data de 11 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Hemeiuș, județul Bacău, au intervenit pentru salvarea unei tinere de 25 de ani care s-a rătăcit în pădurea din comuna Mărgineni.

Potrivit IPJ Bacău, tânăra se întorcea spre casă atunci când autoturismul s-a împotmolit în noroi. În lipsa semnalului la telefon, aceasta a decis să continue deplasarea pe jos prin pădure. După aproximativ 4 kilometri, a reușit să contacteze autoritățile prin apel la numărul unic de urgență 112.

Polițiștii au menținut legătura telefonic cu tânăra până la localizarea acesteia, iar cu ajutorul unui pădurar din zonă, au reușit să o găsească și să scoată autoturismul din noroi.

Datorită intervenției rapide, tânăra a ajuns în siguranță acasă, fără a suferi vătămări.

Polițiștii reamintesc cetățenilor că, în cazul deplasărilor pe drumuri izolate sau forestiere, este recomandat să se informeze în prealabil asupra stării traseului și să se asigure că dispun de mijloace de comunicare funcționale.