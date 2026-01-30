Tânără de 20 de ani din Comănești, atacată de un șofer care s-a oferit să o ducă acasă

O tânără de 20 de ani din Comănești a trecut printr-o experiență traumatică, după ce a fost atacată de un bărbat care s-a oferit să o ducă acasă cu autoturismul său. Suspectul a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru tentativă de viol.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, incidentul a avut loc în timp ce tânăra se deplasa spre locuința familiei sale din Comănești. Un bărbat a oprit mașina și s-a oferit să o conducă, însă, la scurt timp după plecare, a deviat traseul către o zonă izolată, unde ar fi agresat-o, informează ProTV.

Între victimă și agresor a izbucnit o luptă, în urma căreia tânăra a fost lovită și aruncată din autoturism. Aceasta a reușit să fugă și a fost observată de un trecător, care a apelat numărul de urgență 112. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital.

„Este vorba despre o pacientă în vârstă de 20 de ani, victimă a unei agresiuni fizice cu tentativă de viol. A prezentat contuzie la nivelul șoldului stâng și traumatism facial. Pacienta a fost redirecționată către Institutul de Medicină Legală”, a declarat medicul Iulian Osoianu, din cadrul Spitalului Comănești.

În urma sesizării, polițiștii au demarat căutările și l-au identificat pe suspect în Dărmănești, la câțiva kilometri de locul faptei.

„În aproximativ două ore de la sesizare, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 41 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile”, a precizat Gabriel Dumitrache, reprezentant al Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

Victima urmează să beneficieze de consiliere psihologică. Specialiștii atrag atenția că astfel de evenimente pot avea efecte pe termen lung, manifestate prin anxietate, tulburări de somn și sentimente de vinovăție.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă de până la șapte ani de închisoare. Polițiștii reiau recomandările privind prudența în cazul acceptării unor deplasări cu persoane necunoscute.