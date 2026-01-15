Tânăr prins conducând sub influența alcoolului în Podu Turcului

La data de 6 ianuarie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au depistat în flagrant un tânăr de 21 de ani, din comuna Răchitoasa, în timp ce conducea un autoturism sub influența alcoolului.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care tânărul a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în Arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Poliția atrage atenția asupra riscurilor majore pe care le implică conducerea sub influența alcoolului și reamintește că sancțiunile pentru astfel de fapte sunt drastice.