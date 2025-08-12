spot_img
Tânăr din Bacău, dublu campion național la kickboxing, calificat la Campionatul European

Sava Mihai Alexandru, în vârstă de 17 ani, sportiv legitimat la CSM Bacău și antrenat de maestrul Mardare Dorinel, s-a calificat la Campionatul European de Kickboxing, ce va avea loc la Jesolo, Italia.

Rezultatele care i-au asigurat locul în competiția continentală sunt remarcabile:

  • Campion Național la Campionatul Național din Pitești (mai 2025);

  • Campion Național la competiția desfășurată la Bacău (aprilie 2025);

  • Vicecampion Național la Campionatul Național din Pitești (martie 2025).

Tânărul sportiv va reprezenta România și municipiul Bacău la una dintre cele mai importante competiții de profil din Europa. El a declarat că această participare este rezultatul a ani de muncă, disciplină și sacrificii și își propune să aducă onoare orașului său și țării, confruntându-se cu cei mai buni kickboxeri de pe continent.

