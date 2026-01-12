Tânăr de 19 ani, prins cu 125 km/h în localitate. Amenzi de peste 247.000 de lei aplicate de polițiștii băcăuani într-un weekend

În perioada 9–11 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile din județ.

Pe parcursul celor trei zile, polițiștii au intervenit la 161 de evenimente, dintre care 122 au fost sesizate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Pe principalele artere rutiere au fost instituite filtre și organizate acțiuni punctuale, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Pentru nerespectarea legislației rutiere și a normelor de ordine publică, au fost aplicate 548 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 247.000 de lei.

Totodată, 63 de conducători auto au fost scoși din trafic, fiind considerați un pericol pentru ceilalți participanți, acestora fiindu-le suspendat dreptul de a conduce pentru perioade determinate, conform legii. Alte 29 de autovehicule au fost oprite din circulație, după ce polițiștii au constatat că nu prezentau siguranță în trafic, certificatele de înmatriculare fiind retrase până la remedierea deficiențelor.

În cursul zilei de 11 ianuarie a.c., în intervalul orar 13:00–17:00, polițiștii Serviciului Rutier Bacău au acționat cu aparatele radar pe DN 15, pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă. În doar patru ore, au fost aplicate 97 de sancțiuni contravenționale și au fost reținute patru permise de conducere – unul pentru depășirea vitezei legale și trei pentru depășiri neregulamentare.

Un exemplu relevant a fost înregistrat în localitatea Racova, unde polițiștii au depistat un tânăr de 19 ani care conducea un autoturism cu viteza de 125 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 50 km/h. Acesta a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.882 de lei, conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar permisul de conducere i-a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 120 de zile. Totodată, i-a fost eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație.

Polițiștii rutieri reamintesc conducătorilor auto importanța respectării regimului legal de viteză și recomandă circulația cu prudență sporită, adaptată condițiilor de drum, pentru prevenirea accidentelor rutiere.