– acesta tamponase maşina femeii, însă tot el a devenit recalcitrant – ea a fost nevoită să se blocheze în autoturism şi să sune la 112 Incidentul s-a petrecut la intersecţia străzilor Stadionului cu Alecu Russo, din municipiul Bacău. Femeia, în vârstă de 32 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism a fost tamponată din spate de o altă maşină, la volan fiind un tânăr de 29 de ani, din localitate, care nu ar fi păstrat o distanţa regulamentară în mers. Deşi vina era a lui, individul a devenit recalcitrant, a început să o înjure şi să-i lovească autoturismul, iar când a văzut că aceasta nu vrea să coboare de la volan şi-a dat jos pantalonii în faţa ei. Tânăra, care de frică s-a blocat în maşină, l-a filmat cu telefonul mobil şi a sunat la 112 unde a cerut ajutorul poliţiştilor, care au mers la faţa locului. Agenţii l-au amendat pe bărbatul de 29 de ani cu 500 de lei, la Legea 61/1991, pentru injurii, dar i s-a întocmit şi dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri. El începuse să înjure şi persoanele care asistau de la balcon la scandalul pe care îl făcea în trafic. Pentru tamponare, cei doi conducători auto au ales, în schimb, procedura de constatare amiabilă.

