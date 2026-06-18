Lansare de carte. Autor Dr. Adrian Cotîrleț

VideoLansare de carte. Autor Dr. Adrian Cotîrleț Deșteptarea18 iunie 2026AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Articolul precedentComunicat de presăArticolul următorȘTEFAN NEAGA, MEDICUL BĂCĂUAN CARE A CUCERIT OSCARUL ÎN MATERIE DE DERMATOLOGIEAlte titluriA7 | Podul peste calea ferată de la Cleja prinde contur. Imagini noi de pe șantierul tronsonului Răcăciuni–Bacău Au început lucrările de asfaltare pe lotul Mircești – Pașcani al Autostrăzii Moldovei A7 A7 Bacău–Roman: Pilele prind contur. Avans considerabil la podul peste E85 și calea ferată de la Filipești Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru știri necenzurate de "standardele comunității"ULTIMELE ȘTIRIHemeiușul își construiește o identitate culturală proprie și începe să producă... Actualitate 18 iunie 202659857137-dc91-4e43-984d-be2858cbfcad 18 iunie 2026aqo2u7y1vffs5lvxctcrrudff8uohzbl0ph-towe_4twcturixetb4x71mexh-miboy7kx64hpphruw4iuw1py3hoowtsf2x_koqhbro6fn7ancuv4dmactwa3l-80zu6eeqnxzkcv95o59mcnf5nvqpoq3dfan3n9gugh8-mp4 18 iunie 2026Incendiu într-un apartament din Moinești. Pompierii au intervenit rapid, fără a... Actualitate 18 iunie 2026ȘTEFAN NEAGA, MEDICUL BĂCĂUAN CARE A CUCERIT OSCARUL ÎN MATERIE DE DERMATOLOGIE Actualitate 18 iunie 2026