Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea18 iunie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Incendiu într-un apartament din Moinești. Pompierii au intervenit rapid, fără a fi înregistrate victimeȘTEFAN NEAGA, MEDICUL BĂCĂUAN CARE A CUCERIT OSCARUL ÎN MATERIE DE DERMATOLOGIELansare de carte. Autor Dr. Adrian CotîrlețColaborarea care a deschis Bacăului porțile industriei aeronautice și de apărare europene. 30 de ani de parteneriat Aerostar–ThalesDoi șoferi surprinși cu peste 100 km/h pe centura ocolitoare a orașului Dărmănești. Au rămas fără permis pentru 90 de zileDouă echipe de robotică au impresionat la etapa națională a World Robot Olympiad cu proiecte dedicate patrimoniului culturalCampanie de informare la Onești privind sterilizarea și microciparea câinilor. Proprietarii au fost avertizați asupra obligațiilor legalePolițiștii băcăuani desfășoară operațiunea ROADPOL „Alcohol & Drugs”. Pe 19 iunie va avea loc un maraton de controale în traficPrimăria pune la dispoziție locuri de parcare de reședință în zonele Războieni și Nicolae BălcescuȘofer fără permis, cu alcoolemie de peste 1 mg/l și mașină cu autorizația expirată, arestat preventiv după un accident la Podu Turcului