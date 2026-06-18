ȘTEFAN NEAGA, MEDICUL BĂCĂUAN CARE A CUCERIT OSCARUL ÎN MATERIE DE DERMATOLOGIE

DE PE BĂNCILE COLEGIULUI „GHEORGHE VRĂNCEANU” PE SCENA CELEBRULUI WILTERN THEATRE DIN LOS ANGELES

Într-o perioadă în care România are nevoie mai mult ca oricând de modele autentice, povestea medicului dermatolog Ștefan Neaga demonstrează că performanța, inteligența și perseverența pot transforma un tânăr din Bacău într-un pionier al comunicării medicale globale, redefinind modul în care informația de sănătate este adusă la cunoștința opiniei publice. Originar din municipiul Bacău și absolvent al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, Ștefan Neaga a devenit de curând primul român care câștigă titlul „Global Medfluencer of the Year”, o distincție importantă acordată în cadrul unui eveniment care reunește dermatologi și creatori de conținut din întreaga lume, aflat anul acesta la prima sa ediție.

UN BĂCĂUAN ÎNTR-O COMPETIȚIE MONDIALĂ

Pentru a ajunge în finala de la Los Angeles, Ștefan Neaga a trebuit mai întâi să câștige etapa națională din România. De aici a început un parcurs impresionant care l-a adus în competiție cu reprezentanți ai celor mai importante piețe internaționale din domeniul dermatologiei și comunicării medicale. Peste 5.000 de participanți din 22 de țări au intrat în competiție, iar dintre aceștia, în urma evaluării realizate de un juriu internațional format din specialiști în medicină, comunicare și educație medicală, marele premiu a fost acordat românului din Bacău.

Premiul a fost acordat în cadrul Global CerAwards, competiție organizată de CeraVe, brand al grupului L’Oréal, și dedicată creatorilor de conținut medical, dermatologilor și profesioniștilor din sănătate care promovează informații corecte și validate științific în mediul online.

O VICTORIE CARE VORBEȘTE DESPRE ROMÂNIA

Succesul lui Ștefan Neaga este cu atât mai important cu cât acesta nu reprezintă doar o realizare personală. El a devenit imaginea unei generații noi de medici care înțeleg că actul medical nu se oprește la ușa cabinetului.

În secolul informației, medicii sunt chemați să combată dezinformarea, să explice, să educe și să construiască punți între lumea academică și publicul larg. Exact acest lucru l-a făcut tânărul dermatolog, transformând platformele digitale într-un instrument de educație medicală.

Într-o epocă în care rețelele sociale sunt adesea asociate cu superficialitatea, Ștefan Neaga a demonstrat că acestea pot deveni și spații ale cunoașterii, unde știința poate fi tradusă pe înțelesul tuturor fără a-și pierde rigoarea.

HOLLYWOOD, DERMATOLOGIE ȘI VIITORUL EDUCAȚIEI MEDICALE

Evenimentul desfășurat la Los Angeles a fost unul spectaculos. Organizatorii au reunit 111 creatori și profesioniști din domeniul sănătății proveniți din 22 de țări, într-un program desfășurat pe parcursul mai multor zile în studiouri hollywoodiene special amenajate. Participanții au luat parte la provocări creative și educaționale menite să promoveze sănătatea pielii și importanța protecției solare. Conceptul evenimentului a îmbinat într-un mod inovator medicina, educația și divertismentul, demonstrând că mesajele medicale pot ajunge la milioane de oameni atunci când sunt comunicate inteligent și atractiv.

Momentul culminant a avut loc la celebrul Wiltern Theatre, unul dintre simbolurile culturale ale Los Angelesului, unde au fost anunțați câștigătorii competiției mondiale. Acolo, numele României a fost rostit pe scena principală, iar trofeul pentru „Global Medfluencer of the Year” a ajuns în mâinile unui medic tânăr originar din Bacău.

PARCURS PROFESIONAL CONSTRUIT PRIN MUNCĂ

În spatele acestui succes se află ani de studiu medical, fundamentați pe parcursul facultății și al rezidențiatului, toate aceste cunoștințe fiind astăzi canalizate către educație, folosind instrumentele lumii digitale. După absolvirea Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, Ștefan Neaga a urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și a beneficiat de o bursă Erasmus la Universitatea din Bologna. Pregătirea sa medicală din perioada rezidențiatului s-a desfășurat la Spitalul Universitar de Urgență Elias din București. În acești ani, parcursul său a fost consolidat printr-o implicare activă în numeroase proiecte medicale extracurriculare internaționale și inițiative moderne de educare a publicului.

Activitatea sa include participări la congrese europene, redactarea de lucrări științifice și contribuții la cărți de specialitate. În anul 2025 a primit și Bursa Michael Hornstein, acordată de Academia Europeană de Dermatologie și Venerologie pentru rezultate remarcabile în domeniu.

O LECȚIE PENTRU BACĂU

Povestea lui Ștefan Neaga este, în esență, o lecție despre valoarea educației și despre forța unei comunități care își formează oamenii capabili să concureze cu cei mai buni din lume. Într-un oraș care a oferit României savanți, artiști, sportivi și oameni de cultură remarcabili, succesul acestui tânăr medic arată că spiritul de performanță merge mai departe. Astăzi, el deschide un capitol complet diferit pe scena globală a medicinei digitale și a inovației în comunicare, lăsându-se ghidat de tradiția excelenței locale pentru a aduce, la rândul său, o contribuție valoroasă comunității.

Există victorii care aduc aplauze și există victorii care aduc speranță. Distincția obținută de Ștefan Neaga aparține celei de-a doua categorii. Ea arată că talentul născut la Bacău poate urca pe cele mai înalte scene ale lumii și că medicina românească are încă resurse extraordinare de inteligență și creativitate, iar succesul acestui tânăr medic ne arată că, prin conținut video și dedicare, educația medicală poate depăși orice graniță fizică, inspirând un public global.

Iar atunci când luminile Hollywood-ului s-au aprins pentru ceremonia de premiere, pe scenă nu s-a aflat doar un medic dermatolog. Pe scenă s-a aflat și un ambasador al unei generații care demonstrează că excelența nu are granițe și că marile performanțe au la bază pasiunea, educația și încrederea în drumul ales.

Pentru Bacău, este o (re)confirmare a valorii școlii locale; pentru România, este mândria de a vedea un medic aplaudat la scenă deschisă la Hollywood. Mândri de tine, Ștefan; mândri că suntem băcăuani!

Maria Simon





