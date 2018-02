Ședințele Consiliului Local Bacău nu atrag, de obicei curioșii; de aceea este extrem de interesant cum, pentru a două oară, consecutiv, același grup de oameni lați în spate, îmbrăcați în trening și geci de piele s-a așezat, strategic, în spatele consilierilor PNL. Cetățenii respectivi erau coordonați de consilierul județean PNL Petrică Mihăilă, fost pretendent la șefia organizației municipale și care, din când în când, se mai consultă cu liderul de grup al liberalilor, consilierul Daniel Miclăuș. Nu este, deci, de mirare, că nici de data aceasta, consilierii PNL nu au vrut să voteze proiectul referitor la Societatea de Servicii Publice (SSP). Numai că, astăzi, nu au mai ieșit din sala de ședințe, ci au stat pe locurile lor. Cum era de așteptat, proiectul a fost respins întrucât cele 12 voturi ale coaliției majoritare nu au fost suficiente deoarece era necesar votul «pentru» a două treimi din numărul consilierilor în funcție. Un nou măr al discordiei: grila de evaluare Consilierii PNL s-au abținut și de la votul referitor la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău. Liberalii, prin vocea liderului Daniel Miclăuș, s-au declarat împotriva ideii ca salariații din Primărie să fie plătiți după performanțe. Miclăuș a mai spus că nu are încredere în evaluarea care va fi făcută de șefii de compartimente. Discuțiile s-au întins pe mai bine de o oră, liderul grupului liberal lăsând impresia că, de fapt, caută nod în papură. Prima dată el s-a declarat scandalizat de faptul că primarul Cosmin Necula a apreciat că numai 15% din salariații instituției și-au făcut treaba bine anul trecut. Apoi a cerut explicații cum s-a ajuns la acest procent, a spus mai apoi că nu e de acord cu expunerea de motive, pe urmă s-a declarat împotriva unor evaluări subiective pentru ca, ulterior, să interogheze liderul de sindicat din Primărie ca să vadă exact când au început negocierile deoarece i s-a părut suspect că procesul verbal s-a semnat la o zi după convocarea sindicaliștilor. Nu e un proiect singular Liderul de sindicat i-a răspuns că negocierile au început în decembrie și s-au finalizat în februarie iar secretarul Ovidiu Popovici a explicat că procesul verbal este doar finalitatea unui proces de negociere iar invitația a fost făcută pentru semnarea documentului, nu pentru negocieri. Tot Ovidiu Popovici a explicat că, modelul pe care vrea Bacăul să-l implementeze nu este singular, multe alte primării având deja această grilă aprobată. Cu toate acestea, consilierii PNL s-au abținut dar proiectul a fost adoptat cu majoritatea simplă a voturilor. „Nu voi încuraja lipsa performanțelor și nici formele ieftine de populism. Să fie foarte clar: prin acest proiect venim cu o grilă de evaluare în care fiecare șef de compartiment are posibilitatea să-și evalueze oamenii. Nu putem fi toți egali din punct de vedere al salariului, indiferent dacă unii muncesc iar alții nu. Această etapă istorică a trecut”.

Cosmin Necula,

primarul municipiului Bacău 30 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.