La sfârșitul acestei săptămâni se va desfășura pe Lacul Bacău (lângă pădurea Șerbănești – acces pe la EMD sau pe lângă livadă) ediția a II-a a SUP Experience Day organizat de Fit&Fun în colaborare cu Centrul Regional de Ecologie (CRE) Bacău. Evenimentul vizează promovarea practicării SUP (stand up paddling), un sport nou, dar în rapidă dezvoltare.

CRE Bacău va asigura accesul gratuit la echipamente. Sunt așteptați toți amatorii de activități în aer liber.

Pe lângă echipamentul specific acestui sport, CRE va pune la dispoziție în mod gratuit canoe și caiace pe întreaga durată de derulare a evenimentului în dorința de a promova sporturile nautice și formele de recreere în natură fără impact negativ.

Dacă ziua de vineri, 8 iunie, va fi dedicată cluburilor și asociațiilor sportive, sâmbătă, 9 iunie, va fi open day. Vor avea loc ateliere informative, demonstrații și sesiuni first on SUP după programul 9.00-13.00 și 15.30-20.00.

Duminică, pe lângă ateliere, se va derula SUPer Cup de la ora 9.30, iar de la ora 11.30 va avea loc un concurs de SUP pentru copii.