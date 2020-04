Știm negreșit că traversăm vremuri… bizare, cum ar spune un prieten vechi de-al nostru. Este evident că nu îi putem ajuta pe toți cei aflați în nevoie, dar unde știm deja că sunt situații familiale grele, suntem prezenți.

Împreună cu prietenii Asociației și cu Părintele Iulian de la Parohia Ortodoxă Holt, am făcut pachete cu alimente de bază, fructe, dulciuri, alcool sanitar, pâine, în ziua de luni și am împărțit din casă în casă celor 19 familii extrem de nevoiașe și pentru 5 oameni în vârstă fără niciun sprijin din satul Holt, comuna Letea Veche. Inițiativei noastre li s-a alăturat echipa brutăriei Davio Pan Grup Impex SRL din Dărmănești care a oferit vineri, Asociației Totul pentru un surâs, 20 de pachete cu alimente de bază, pâine tihnită și cozonaci delicioși, din cele 250 de pachete pregătite pentru comunitate, din eforturi proprii. Cele 20 de pachete au fost distribuite astăzi de Asociație împreună cu Părintele Iulian familiilor necăjite, aflate în nevoie și unor mămici singure de copii speciali. “În aceste vremuri grele am hotărât sa facem bine. Ne-am gândit ca niște alimente vor fi binevenite in orice casa. Am demarat o campanie numită “Din suflet pentru semenii noștri” cu 150 pachete alimentare care conțin: 1 cozonac, o pâine tihnita (produse în brutăria noastră), 1l ulei,1kg orez, 1kg mălai, 1kg zahăr, 2 kg făina albă,1 cubuleț drojdie).



1 of 7

“Reverență, dragilor, care ați contribuit concret la aceste două acțiuni caritabile. Mulțumim tuturor celor implicați pentru sprijin, înțelegere, empatie și toate gândurile bune adresate celor mai puțin norocoși. Vom continua acțiunile caritabile și în preajma sărbătorilor pascale. ”

Tania-Loredana Diaconu, Președinte Asociația Totul pentru un surâs, Bacău

Am rugat toți prietenii sa-mi recomande persoane nevoiașe. Am primit adresele cu numele acestora și am observat ca sunt mai mulți de 150. Am mai suplimentat lista cu încă 50 pachete. Am făcut acest lucru doar din iubire pentru semenii noștri și alții sa aibă curajul sa ne urmeze exemplul. Toată campania a fost făcută din fonduri proprii fără sponsorizări.” ne-a declarat cu multă empatie, Domnul Răzvan Ionuț Ferțu, în calitate de administrator al Davio Pan Grup Impex din Dărmănești. Asociația Totul pentru un surâs mulțumește fiecărui prieten al ONG-lui în parte, companiilor Pambac SA și Agricola Internațional SA și Davio Pan Grup Impex SRL.