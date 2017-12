Statisticile privind veniturile la bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) și cheltuielile care se fac cu plata pensiilor arată o discrepanță enormă între ceea ce se colectează de la contribuabili pentru acestea și banii care se achită pensionarilor. Spre edificare prezentăm în cele ce urmează suma care s-a adunat la bugetul amintit în primele 11 luni din acest an și banii plătiți reprezentând pensii și alte drepturi de asigurări sociale (indemnizații, ajutoare de deces etc.), pe aceeași perioadă. Astfel, conform informațiilor furnizate de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, în intervalul 1 ianuarie-30 noiembrie 2017, la BASS s-au colectat 475.200.000 lei. În aceeași perioadă, pentru plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale s-au alocat și cheltuit nu mai puțin de 1.557.825.028 lei. Așadar, s-au cheltuit cu 1.082.625.028 lei mai mult decât suma adunată de la contribuabili, diferență acoperită ca de fiecare dată de la bugetul de stat. În 2016, s-au consumat, în același interval de timp, 1.417.695.206 lei, cu 140.129.822 lei mai puțin comparativ cu anul 2017. Cum se explică această creștere impresionantă a cheltuielilor în acest an? ”Majorarea cheltuielilor la bugetul asigurărilor sociale de stat pe primele 11 luni din 2017, față de aceeași perioadă a anului precedent, se datorează, în principal, creșterii nivelului pensiilor, precum și a cuantumului ajutorului de deces, la 3.131 lei. Dar, în ceea ce privește celelalte cheltuieli, respectiv cele cu accidentele de muncă și bolile profesionale, de la același buget, nu sunt creșteri semnificative”, ne-a declarat Alina Iftode, directorul Casei Județene de Pensii (CJP) Bacău. La 30 noiembrie 2017 erau în județul Bacău 150.144 pensionari care au încasat 152.800 pensii, unii beneficiind din sectorul de stat și din cel agricol. Cât privește asigurații în sistemul public de pensii, aceștia numărau la 31 septembrie 126.058 persoane, dintre care 122.210 erau salariați, cu contract de muncă. Alte 2.705 persoane erau asigurate facultativ iar 1.143, obligatoriu, pe baza declarației nominale. Așadar, numărul contribuabililor la sistemul public de pensii este mai mic cu peste 24.000 persoane decât al pensionarilor, dar și dacă ar fi egal, bugetul asigurărilor sociale de stat tot ar fi în deficit, deoarece sumele colectate nu ar acoperi oricum pe cele necesare plăților. 0 SHARES Share Tweet

