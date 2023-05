Sucul de cătină produs la teasc din comuna Letea Veche, atestat de Ministerul Agriculturii ca produs tradițional

Județul Bacău se poate lăuda cu un produs tradițional atestat de Ministerul Agriculturii – sucul de cătină, produs în comuna Letea Veche, la doi pași de municipiu, informează Radio România Actualități.

Povestea începe cu pasiunea lui Adrian Anghel pentru lucrul pământului și a prins contur după ce prietenii au apreciat gustul deosebit al sucului de cătină produs.

După trei ani de îngrijire a plantei, Adrian a obținut prima producție, destul de mică, dar care avea un gust natural și foarte gustos. Așa a început aventura producției de suc de cătină, făcut la teasc.

„Proiectul a pornit acum 6 ani, având terenul în spatele casei, în jur de 6000 mp și un tractor cumpărat de la Revoluție. Inițial, am încercat tot felul de variante, de la legume la fructe, pentru că îmi place să lucrez pământul, însă nu am reușit să valorific deloc. Mi-a venit apoi ideea cu cătina.

Am stat primii 3 ani și am îngrijit-o, în principiu nu a fost chiar așa de dificil. În anul trei am obținut prima producție, destul de mică. Nu am reușit să valorific decât 3% și mi-am invitat prietenii la un grătar și am zis să le fac un suc. L-am făcut la un teasc mai vechi pe care îl aveam. Eu eram, sincer, gata să renunț. Au văzut însă oamenii că e suc făcut la teasc, natural, foarte gustos și așa a început”, a povestit Adrian.

Cu toate greutățile întâmpinate, Adrian s-a încăpățânat să obțină atestatul de produs tradițional, o schemă de calitate asemănătoare celei a “magiunului de Topoloveni”.

După 6 luni de eforturi și documentare, Adrian a devenit primul producător din Bacău cu atestat de produs tradițional pentru suc de cătină, făcut la teasc. El a fost singurul din țară care s-a încăpățânat să depună dosarul online și să-l facă singur, fără ajutorul unui consultant.