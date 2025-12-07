Sub semnul recunoștinței și al binelui comun la hramul bisericii „Sfântul Nicolae” din Bacău

Atmosferă de sărbătoare și comuniune la parohia romano-catolică „Sfântul Nicolae” din Bacău, unde credincioșii s-au adunat în număr mare la liturghia solemnă prilejuită de hramul lăcașului de cult. Slujba a fost prezidată de Preasfințitul Petru Sescu, episcop auxiliar al Diecezei de Iași, alături de un impresionant sobor de preoți concelebranți — mulți dintre ei fii ai acestei comunități parohiale.

Printre participanți s-a numărat și europarlamentarul Dragoș Benea, invitat de părintele decan Benone Lucaci. Acesta a subliniat, în cadrul unui cuvânt inspirat, un subiect care a dat tonul întregii celebrări: recunoștința. „Obârșia tuturor virtuților”, după cum a numit-o părintele Lucaci, recunoștința a fost prezentată ca un antidot necesar pentru o societate grăbită, din ce în ce mai marcată de senzația că „totul ni se cuvine”. Exemplul Sfântului Nicolae, a adăugat părintele, oferă contrariul: modestie, generozitate și spirit de sacrificiu.

Mesajul a fost întărit de episcopul Petru Sescu, care a vorbit despre puntea dintre Biserică și societate. Conlucrarea dintre cele două nu este doar o valoare teoretică, ci produce un „Bine concret, vizibil”, ce poate deveni fundamentul unei comunități în care domnesc pacea, buna înțelegere și iubirea față de aproapele — porunca esențială a creștinismului.

Un alt moment marcant a fost omilia părintelui predicator Tarciziu Șerban, care i-a invitat pe cei prezenți să se pună în locul celor pentru care „bucățica de pâine a zilei de mâine” rămâne o necunoscută apăsătoare. O reflecție tulburătoare, ce cheamă la solidaritate și responsabilitate, mai ales din partea celor care pot contribui la construirea unei comunități „mai bune, mai tolerante și mai incluzive”.

La final, Dragoș Benea a remarcat și continuitatea administrativă și spirituală din cadrul Decanatului de Bacău, reprezentată de predarea de ștafetă dintre foștii decani Isidor Dâscă și Benone Lucaci. O tranziție care, în viziunea sa, confirmă atât vocația sacerdotală neîntreruptă, cât și un angajament constant pentru binele comunității catolice din Bacău și nu numai.

„Le mulțumesc, în egală măsură, amândurora!”, a transmis europarlamentarul, subliniind buna conlucrare administrativă avută de-a lungul anilor cu cei doi preoți.

Sărbătoarea hramului „Sfântul Nicolae” a fost, astfel, nu doar o celebrare liturgică, ci și un prilej de reafirmare a valorilor care pot consolida o comunitate: recunoștința, solidaritatea și colaborarea în slujba binelui comun.