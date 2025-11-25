Student din Bacău, rămas fără mașina pentru parcare neregulamentară în Iași

Un tânăr student din Bacău a fost protagonistul unui incident inedit în Iași, după ce și-a lăsat mașina în mijlocul unei intersecții din campusul „Tudor Vladimirescu”.

Incidentul s-a petrecut pe 24 noiembrie, în jurul orei 09:00, pe bulevardul Chimiei, la intersecția cu aleea Vasile Petrescu. Mai mulți șoferi au sesizat Poliția Locală, reclamând că autoturismul Toyota parcat neregulamentar bloca traficul.

Echipa de ridicări a Serviciilor Publice Iași a preluat mașina, însă, potrivit autorităților, câțiva participanți la trafic au reacționat agresiv: au smuls ștergătoarele și au rupt numărul de înmatriculare al autoturismului. Alte mașini parcate ilegal în zonă au fost, de asemenea, ridicate.

„Mașina respectivă este a doua oară când o ridicăm din aceeași locație. Prima dată am aplicat doar un avertisment, considerând că este vorba despre un student și poate nu a înțeles regulile. Acum însă a repetat greșeala și va primi sancțiunea corespunzătoare”, a declarat Marius Gheorghieș, polițist local.

Tânărul va trebui să achite o amendă de peste 1.100 de lei, plus taxa de ridicare de 480 de lei, pentru a-și recupera autoturismul. Reprezentanții Serviciilor Publice atrag atenția că astfel de incidente pot pune în pericol ceilalți participanți la trafic și recomandă respectarea regulilor de parcare.