Weekendul trecut Bacăul a găzduit în Piața Tricolorului cea de-a IX-a ediția a Street Ball Challange Baschet 3X3 organizat de Asociația STEP. Față de edițiile precedente, Strett Ball Challange 2019 a constituit o etapă din Liga Națională de Baschet 3X3.

„Probabil că pasionații de baschet știu deja că acest sport va fi prezent la Olimpiadă. Asta înseamnă că toate punctele acumulate în Liga Națională vor ajuta România să vină cu o reprezentantă la Tokyo, și binențeles că și Bacău Street Ball Challange vine cu un număr de puncte pentru echipele de masculin și feminin”, a explicat Marius Tudor, organizator Street Ball Challange 2019, care a precizat că România are deja rezultate foarte bune la această disciplină menționând un turneu european desfășurat la București și câștigat de reprezentativa noastră masculină.

Revenind la turneul băcăuan din weekend, Bacău Street Ball Challange 2019 a reunit 64 de echipe împărțite pe cinci categorii de joc: sub 14 ani masculin și feminin, unde s-a jucat și mixt; juniori masculin sub 18 ani; open masculin (20 de echipe) și feminin (15 echipe). Acestora s-a adăugat o competiție unică în România, care este organizata doar în Bacău, categorie de Open Mixt. Pe lângă meciurile oficiale de baschet 3X3 organizatorii au adus și o serie de jocuri și demonstrații, concurs de slam dunk, reprezentații de street dance și arte marțiale precum și alte activități pregătite de voluntari pentru public. De altfel, trebuie precizat faptul că succesul Bacău Street Ball Challange 2019 este datorat și celor 50 de voluntari ai Asociației STEP Bacău care și-au adus aportul la buna desfășurare a tuturor activităților din program.

„A fost greu din cauza căldurii, dar toți jucăm în aceleași condiții. Ultima dată când am fost la Bacău a fost când am dat BAC-ul cu «olimpicii» de la sport, acum șapte ani. Până acum un an am jucat baschet 5X5 dar din această vară am început pe 3X3 și vreau să continui doar aici pentru că, chiar dacă este mai greu, este mai spectaculos, mai în viteză. Cât despre această competiție, pot să spun că este foarte bine organizată din toate punctele de vedere și sigur voi veni și la edițiile viitoare.”

Diana Moraru, FCC Baschet Arad