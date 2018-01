Polițiștii de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității continuă și în acest an orele de educație rutieră. La data de 26 ianuarie a.c., poliţiştii au fost prezenți la Gradinița cu program prelungit ”Lizuca”, unde au prezentat copiilor filmulețe educative privind circulația rutieră. Astfel,copiii au învățat că ”strada nu e loc de joacă”, că cel mai de preț lucru pe care-l au e propria viață și că aceasta e un lung șir de reguli pe care trebuie să le respecte, pentru a trăi căt mai mult și frumos. Aşadar, toți au înțeles că așa cum avem reguli de respectat acasă sau la școală, există reguli și atunci când mergem pe stradă. Afară sunt două lumi, cea a mașinilor care circulă pe stradă și cea a pietonilor, care circulă pe trotuare. Deplasarea de pe un trotuar pe altul se face doar pe trecerea de pietoni, doar după o asigurare temeinică și permanentă, în pas alert, la culoarea verde a semaforului. De asemenea au fost învățate și alte reguli: în autoturisme copiii merg doar pe locurile din spate, în dispozitive speciale și purtând centura de siguranță, atunci când un polițist este în intersecție respectă indicațiile acestuia, nu aleargă pe trecerea de pietoni și nici nu se întorc din mers, la culoarea roșie se opresc, la culoarea galbenă se pregătesc și la verde traversează. Spre surprinderea polițiștilor, unii dintre copii, chiar dacă erau foarte mici, au recunoscut multe semne de circulație și au răspuns corect la întrebările de verificare a cunoștințelor. Polițiștii urează tuturor succes, atenție sporită și încearcă ca în acest an să fie prezenți la cât mai multe unități de învățământ, pentru ore de educație și prevenire pe teme diverse. 8 SHARES Share Tweet

