Furnizorul de electricitate și de gaz metan al instituțiilor publice din Slănic Moldova, compania E.ON, a somat ultimativ Primăria să achite facturile la utilități, pe care apar datorii care au ajuns la circa 225.000 de lei. S-a întrerupt deja iluminatul public în toată stațiunea, sălile de sport și instituțiile de învățământ din oraș au fost și ele afectate de această măsură, doar sediul primăriei fiind deocamdată alimentat. Elevii vor reveni în școli abia luni, 15 ianuarie, dar lipsa iluminatului public poate avea mari efecte negative și asupra turismului din stațiune, mai ales că duminică în Slănic foarte mulți turiști se pregătesc să sărbătorească și Revelionul pe rit vechi. Vom urmări cu atenție evoluția acestei situații create în Slănic Moldova și vom reveni cu detalii.

