Aleșii județului au aprobat, în ședința de ieri, încheierea contractului de delegare a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri, precum și concesionarea instalațiilor achiziționate prin proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide” către operator. E vorba despre Asocierea Eco Sud, lider al asocierii, High-Sorting și Anduna Serivmob, care, după aproape trei ani de contestări și procese, a fost desemnată de instanță drept câștigător al licitației. „În această perioadă, noi am asigurat paza și protecția echipamentelor, iar costurile nu au fost mici. Vă dați seama că s-a produs o uzură morală, nemaifiind folosite atâta timp. Noi nu am așteptat să aprobăm, azi, hotărârea, ci am început mai devreme revizia lor pentru că trebuie să le predăm în stare de funcționare”, a declarat Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău. Toți cei 94 de membri ai ADIS (93 de unități administrativ teritoriale, plus județul Bacău) trebuie să aprobe încheierea contractului, urmând ca în februarie să fie convocată Adunarea Generală a Acționarilor ADIS (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare) să fie semnat contractul cu Eco Sud. Eco Sud va construi Celulele 3 și 4 Contractul are ca obiect operarea și întreținerea tuturor instalațiilor: Stația de transfer Găiceana, cu echipamentele aferente, Stația de transfer Berești-Tazlău, Stația de sortare Moinești, Stația de transfer, Stația de sortare și Stația de compostare din Onești și a echipamentelor din cele trei stații, Celula 2 a depozitului județean de deșeuri și a stațiilor existente pe acest ampalasament. De asemenea, operatorul e obligat să construiască Celulele 3 și 4, să monitorizeze și, pe parcurs, să închidă Celula 2 și pe următoarele. Pe scurt, în prima etapă, Eco Sud va prelua Celula 2 și stațiile, le va întreține și va aduce deșeurile municipale de la stațiile de transfer la depozitul din Bacău sau la stațiile de sortare. În acest fel, cheltuielile Romprest, care, în prezent, transportă gunoiul de la marginea județului până la Celula 1, vor fi reduse simțitor. Vor avea și locuitorii, inclusiv cei din mediul rural, o obligație: să respecte principiul colectării selective. După disputa privind valoarea taxelor, selectarea deșeurilor va fi al doilea subiect care va da mari bătăi de cap ADIS. 7 SHARES Share Tweet

