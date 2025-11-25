Stadiul lucrărilor la Autostrada A7 Bacău–Pașcani: Aproape 40% finalizat

Autostrada A7, tronsonul Bacău–Pașcani, în lungime de aproximativ 78 km, înregistrează progrese vizibile pe toate cele trei loturi, conform declarațiilor deputatului Alexandru Muraru.

Potrivit oficialului, lucrările sunt executate de firmele asociate conduse de UMB Spedition & Construct, contractele fiind semnate în martie 2023, iar șantierele deschise începând cu mai 2023.

Lotul 1 – Săucești–Trifești (30,3 km) : 39,7% realizare fizică.

Lotul 2 – Trifești–Gherăești (18,99 km) : 37,6% realizare fizică.

Lotul 3 – Mircești–Pașcani (28,1 km): 39,2% realizare fizică.

Datele CNAIR arată că pe întregul tronson erau prezenți peste 700 de muncitori și mai mult de 450 de utilaje, înregistrându-se o stare generală de aproape 40% finalizare.

Alexandru Muraru a subliniat că acest proiect reprezintă un test important pentru coeziunea infrastructurală în regiunea Moldovei, unde nevoia de investiții în economie și infrastructură rămâne ridicată.