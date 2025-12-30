Sprijin extins pentru consumatorii vulnerabili de energie: ajutorul de 50 de lei pe lună se prelungește până la finalul lui 2026

Consumatorii vulnerabili de energie vor continua să primească sprijin financiar din partea statului și anul viitor, după ce Guvernul a decis prelungirea mecanismului de ajutor destinat plății facturilor la electricitate. Măsura vizează persoanele și familiile cu venituri reduse și presupune acordarea unui sprijin lunar în valoare de 50 de lei, sumă ce poate fi folosită exclusiv pentru achitarea facturilor de energie electrică.

Inițial, acest mecanism de protecție socială era programat să se aplice până la 31 martie 2026. Totuși, printr-o ordonanță de urgență publicată recent în Monitorul Oficial, autoritățile au decis extinderea perioadei de aplicare până la finalul anului 2026. Concret, OUG nr. 89/2025, aflată deja în vigoare, modifică termenul stabilit anterior prin OUG nr. 35/2025 și prelungește măsurile de sprijin cu încă nouă luni.

Potrivit noilor prevederi, mecanismul de sprijin pentru consumatorii vulnerabili de energie se va aplica în perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026, oferind astfel o plasă de siguranță pe termen mai lung pentru persoanele afectate de costurile ridicate ale energiei.

Prelungirea măsurii atrage și ajustări privind modul de calcul al veniturilor eligibile. Astfel, pentru stabilirea venitului mediu net lunar al beneficiarilor, autoritățile vor lua în considerare veniturile cumulate realizate în anul anterior depunerii cererii, nu veniturile din anul 2024, așa cum era prevăzut anterior. Această modificare urmărește o evaluare mai corectă și actualizată a situației financiare a solicitanților.

Mecanismul de sprijin a fost introdus la 1 iulie 2025 și se adresează persoanelor singure cu un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei, precum și familiilor în care venitul net lunar pe membru de familie nu depășește 1.784 de lei. Ajutorul financiar nu se acordă automat, ci doar în baza unei cereri depuse de persoanele eligibile.

Cererea poate fi transmisă online, dar și prin intermediul reprezentanților oficiilor poștale sau ai primăriilor, pentru a facilita accesul la sprijin inclusiv celor care nu dispun de mijloace digitale. Prin această măsură, statul urmărește să reducă presiunea financiară asupra categoriilor vulnerabile și să asigure continuitatea accesului la energie electrică, într-un context economic încă marcat de incertitudini.