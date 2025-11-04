Sportul minții: Campion național de șah la 11 ani

Patrasc Patric-Cezar,în vârstă de 11 ani, elev al Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău, legitimat la Clubul Balta Albastră a obținut medalie de aur la Campionatul Național de Șah Elisabeta Polihroniade pe echipe mixte de juniori, desfășurat la Covasna în perioada 29 octombrie- 2 noiembrie.

Patric a reusit performanța de a învinge toți adversarii câstigând toate partidele jucate.

Titlul de campion la categoria 12 ani nu este singurul obținut de elev,acesta având în palmares și titlul de vicecampion național la șah rapid U11, medalie de bronz la Dezlegări precum și o medalie de argint și 2 de bronz la Campionatele Naționale pe echipe.