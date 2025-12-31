Sportul băcăuan: 2025- anul reușitelor, 2026- anul provocărilor

Un paradox

Cum a fost 2025 pentru sportul băcăuan? Și cum va fi 2026? Două întrebări perfect legitime la finalul unui an și începutul celuilalt. Telegrafic, putem spune fără a greși că 2025 a fost anul marilor reușite, în ciuda marilor probleme. Iar 2026 va fi, clar, anul provocărilor, în special din cauza situației economice. Așadar, un liant: cel al dificultăților. În speranța că legătura dintre un an și celălalt se va păstra și în materie de realizări.

Dând timpul înapoi, nu putem să nu remarcăm faptul că Bacăul sportiv a avut în 2025 rezultate invers proporționale cu investițiile. Cum se explică un asemenea paradox? Numai și numai prin valoarea, disponibilitatea și ambiția sportivilor, prin setea de performanță, încăpățânarea și determinarea antrenorilor și prin susținerea necondiționată (mai ales financiar), din partea părinților.

Iar în unele cazuri- nu multe, dimpotrivă și din păcate- prin abilitatea unor conducători de club de a ține în viață performanța în mijlocul acestui deșert, în care „indicațiile prețioase” sunt mai toxice decât pe vremea Dictatorului. Apropo: cum Dumnezeu să glorifici sportul de masă și să crucifici sportul de mare performanță? Dar măcar pe final de an să nu ne mai amărâm… Haideți mai bine să răsfoim albumul marilor performanțe ale lui 2025! Este suficient să le analizăm pe cele în plan internațional. Că dacă este să ne aplecăm și asupra izbânzilor la nivel național, ne poate prinde… 2027.

Recorduri și…

Lăsând gluma la o parte, și în 2025 atletismul băcăuan a demonstrat că știe să treacă peste obstacole (economice și logistice în primul rând), ridicând ștacheta mai sus ca oricând în ultimele decenii. O filă de aur aparține Ramonei Verman. Atleta antrenată de Aura Balaban la CSM Bacău s-a laureat campioană europeană Under 23 la săritura în lungime în vară, la Bergen, în Norvegia, acolo unde o altă băcăuancă (transferată, din rațiuni financiare, la CSM Constanța), Alexia Dospin (pregătită și ea în trecut de Aura Balaban), a câștigat aurul continental la triplusalt.

Au fost singurele medalii ale României la Europenele U23 de la Bergen, ambele realizate cu PB-uri: 6,60 m Ramona, 14,05 Alexia! Iar după reușita de la Europene, Ramona Verman și-a forțat din nou limitele, cucerind bronzul balcanic de Seniori la Volos, cu un nou record personal: 6,63m.

Nu are rost să le întrebați pe Aura și pe Ramona câți bani au scos din propriul buzunar pentru a face un cantonament în Poiana Brașov. Sau cum au reușit aceste performanțe în circumstanțele în care Bacăul nu a dispus- până la deschiderea, pe final de 2025, a Athletic Park (o provocare dusă la nivel de reușită de Consiliul Județean, singura instituție care sprijină în mod constant și semnificativ sportul în Bacău, dovadă și Gala Performanței Sportive organizată an de an) -de condiții de pregătire specifice în aer liber. Până la urmă, suntem la ora cupei de șampanie, nu la cea a pelinului.

Recorduri…

Alături de Ramona Verman, o altă atletă a reușit, anul acesta, să aducă unui club din județul Bacău un titlu de campioană europeană: Ștefania Alexandra Uță. În cazul ei, aurul continental a fost obținut la U20. Vorbim însă de o categorie superioară de vârstă în condițiile în care, la ora succesului, Ștefi avea doar 17 ani! Vâlceancă de origine, dar „adoptată” și, implicit, legitimată de mai multă vreme la CSM Onești, sportiva antenată de Alina Enescu a trecut prima linia de sosire în proba de 400 m garduri la Europenele U20 de la Tampere, reușind, totodată, cel mai bun timp din istoria competiției!

Tot la Europenele U20 din Finlanda a strălucit și o altă băcăuancă al cărei viitor se anunță, ca și prezentul, de aur în atletismul românesc: Daria Vrînceanu. Sportiva de 17 ani descoperită, crescută și antrenată de Cristi Nemțeanu la CSȘ și SCM Bacău a reușit să câștige titlul de vice-campioană europeană U20 la triplusalt.

Și nu oricum, ci cu săritura carierei, care a măsurat 13,75 metri și care a propulsat-o pe primul loc în lume la Junioare 2! La fel ca Ștefania Uță, și Daria a învins competitoare mai mari de vârstă, ea având, tot la fel ca Ștefi, doar 17 ani. Și să mai notăm că reușita Dariei Vrînceanu a venit la exact un deceniu distanță de la titlul mondial de junioare 2 cucerit la triplusalt în Columbia de Georgiana Aniței, la rândul său un produs al „laboratorului de performanță” numit Cristi Nemțeanu.

Și iar recorduri!

Întrebările (mai mult sau mai puțin retorice) care o vizau pe Ramona Verman se potrivesc la fix și în cazul Dariei Vrînceanu, dar, așa cum spuneam, nu suntem la momentul pelinulului. Chiar dacă un gust amar a lăsat și modul în care a fost tratat un super-campion al CSM Bacău precum Alexandru Nicolae Soare, cât pe ce să fie dat afară de mințile luminate din CA-ul clubului tutelat de municipalitate.

Performerul de cursă lungă antrenat de Cristina Alexe a stabilit în toamnă un nou record național în proba de maraton, trecând linia de sosire, la București, în două ore, 11 minute și 58 de secunde. Ceea ce este cu adevărat remarcabil e că Alex a doborât un record ce data de aproape jumătate de veac. Ca să glumim amar- deh, pelinul și fierea- noroc cu acest record, că altfel Alex Soare trebuia să-și caute de muncă la alt club! În fine, de aur a fost și anul Deliei Aștefănoaie, junioara pregătită de Teodora Jercălău la CSM Bacău remarcându-se în calitate de campioană și vice-campioană mondială școlară și autoare a două recorduri naționale la 80 m garduri.

Și în cazul ei, muzica de fundal ar putea fi asigurată de… Luna Amară, în speranța că în 2026, play-listul va include „Shiny Happy People” al lui REM. Mai ales că, odată cu amintita deschidere a Athletic Park, atletismul băcăuan (și nu doar atletismul), va intra într-o altă dimensiune.

Plus alte piedici interne

De la atletism, trecem la gimnastică, unde șefă de coloană rămâne Alexia Blănaru, singura sportivă din România care a urcat pe podiumul Campionatelor Mondiale de Junioare de la Manila. În capitala Filipinelor, gimnasta de 15 ani șlefuită și antrenată de soții Cornel și Vasilica Agop la SCM Bacău a cucerit bronzul la sărituri, a ocupat locul 5 mondial (și 2 european) cu România în întrecerea pe echipe, calificându-se, totodată, în finală la bârnă și la individual compus.

Iar toate aceste rezultate, alături de cele obținute la FOTE și la Naționale, au făcut din Alexia a doua cea mai bună gimnastă a României în 2025 conform FRG! Povestea fetiței care poartă același trening de șapte ani de zile, care nu avut parte de cantonamente și premieri din partea SCM Bacău a fost relatată pe larg de „Deșteptarea”. Poate că 2026 va aduce o schimbare (și) în cazul ei.

Nu putem încheia seria reușitelor individuale de mare impact fără a aminti de cel mai performant reprezentant al Bacăului la acest nivel din ultimii ani: săritorul de la mare înălțime Constantin Popovici. Deși ajuns la 37 de ani, campionul pregătit de Adrian Gavriliu la CSM Bacău a reușit și în 2025 să fie la înălțime și la figurat, nu doar la propriu. Costa și-a completat seria performanțelor, cucerind bronzul mondial în Singapore și bifând un nou podium în super-spectaculosul Red Bull Cliff Diving World Series, imediat în spatele legendei Gary Hunt. Și cum în situația „CSMeului” vârsta pare să fie un simplu număr, ne așteptăm ca și în 2026 el să rămână sus. Sus-sus! Asta, evident, în cazul în care nu va fi doborât de factori externi și, mai ales…interni; să sperăm că nu.

Speranța nu moare!

Pe final, câteva cuvinte despre sporturile de echipă ale Bacăului. Ne consolasem că, odată cu regretabila dispariție, în 2022, a lui Florin Grapă (când, Dumnezeule, au trecut trei ani?), nu doar voleiul feminin, ci întreg sportul băcăuan la nivel de echipe a apăsat butonul „stop/pauză” pentru o perioadă mai lungă în ceea ce privește cupele europene.

Nu ne-am fi așteptat însă în ruptul capului ca 2025 să marcheze desființarea echipei de handbal masculin CSM Bacău (de altfel, a întregii secții de handbal) și, implicit, ștergerea județului de pe harta primei ligi, indiferent că vorbim de fotbal, handbal și volei. Dar pentru că speranța moare ultima (și poate că, dacă suntem deopotrivă inteligenți și atenți, nu moare!), iar noi ne aflăm, așa cum spuneam, la ceasul în care luăm în mână paharul de șampanie, nu putem să nu salutăm promovarea în Liga 2 și maxi-turul mai mult decât rezonabil al FC Bacău.

O echipă care a readus entuziasmul în rândul iubitorilor de fotbal și al cărui parcurs in-crescendo la toate nivelurile de vârstă de la înființare încoace ne face să privim încrezători spre 2026. Adică spre anul provocărilor. Hai Bacăul!