Directorul grupării de pe Trotuș speră ca semi-centenarul clubului, care va avea loc în 2023 să se bucure de o aniversare fără precedent în România

Pandemia COVID-19 ne-a avertizat că tot ce-ți propui azi, mâine este posibil să nu rămână în picioare. Mâine, nu, dar peste trei ani, da! Iată de ce Ingrid Istrate plănuiește încă de pe acum aniversarea semi-centenarului CSM Onești. „Îmi doresc o aniversare fără precedent în România. O merită clubul, o merită orașul care a dat-o lumii pe Nadia Comăneci”, mărturisește prietena bună a Nadiei, care condiționează reușita evenimentului din 2023 de modernizarea bazei Carom: „Îmi pun toate speranțele că autoritățile locale vor reuși să aducă această bază la standardele prezentului. Nici nu ar fi nevoie de o investiție financiară foarte mare. Totul e să existe viziune și dorința de a lăsa ceva în urma ta”. Viziune și dorința de a lăsa ceva în urmă: iată două din caracteristicile de bază ale directorului CSM Onești. Dar (s)portretul lui Ingrid Istrate nu se rezumă doar la aceste două trăsături. Veți vedea!

Data și locul nașterii :. 27 noiembrie 1968, Onești.

Stare civilă : „Sunt căsătorită cu Alexandru Popescu și împreună avem un băiat, Dan Alexandru, în vârstă de 20 de ani, care este student în anul I la Politehnică, la inginerie aero-spațială”.

Principala realizare profesională : „Aici ar fi două planuri care s-au inter-condiționat în timp. Primul este legat de cei 25 de ani în care am lucrat cu Federația Română de Gimnastică în tot ce a însemnat organizarea de competiții de profil. Au fost ani definitorii pentru formarea mea profesională, având șansa de a întâlni modele demne de urmat. Așa mi-am format viziunea care ulterior mi-a permis să mă regăsesc în totalitate la conducerea unui club precum CSM Onești, unde performanța se potrivește și mi se potrivește ca o mănușă”.

Principalul regret profesional : „Ar fi două. Primul și cel ce atârnă cel mai greu este că nu am reușit încă recondiționarea celor trei săli ale clubului: cea de gimnastică, cea de lupte și cea de haltere. Fiind una din țintele mele de bază, nu am renunțat la acest deziderat și îmi leg speranțele inclusiv de un proiect pe fonduri europene. Al doilea vizează faptul că nu mi-am susținut încă lucrarea de doctorat. Este gata de trei ani, este o lucrare unică, de suflet și are ca subiect strategia managerială a unui club departamental”.

Sportivul preferat : „I-aș alege pe toți sportivii de la CSM Onești pentru că sunt ca și copiii mei. Totuși, pentru că întrebarea necesită un răspuns precis, singular, mă îndrept spre omul care, prin talentul, munca și realizările sale de excepție, a așezat Oneștiul pe harta lumii: Nadia Comăneci”.

Hobby : „Mai nou, grădinăritul. Între timp, mi-am făcut și o seră. Am căpșuni, am roșii; cu penseta am pus semințele în pământ. Un alt hobby este legat de copiii care mi-au trecut prin mâini atât în calitate de conducător de club, cât și în calitate de cadru didactic. Pentru elevii mei de liceu eu am fost întotdeauna ca o mamă și ca o prietenă. Ca să dau un singur nume dintre cei care s-au format sub privirile mele de dascăl, îl aleg pe cel al arbitrei de fotbal Alexandra Apostu, prima șefă de promoție de la clasele mele ”.

Mâncarea preferată : „Cele ușoare: salate, grătar”.

Muzica preferată : „Jazz-ul vechi, muzica anilor ’80, dar și nume din prezent precum Angelina Jordan, Amy Winehouse, Adele, Ed Sheeran. De asemenea, îl ador pe Sting”.

Actori favoriți : „Liam Neeson, Brad Pitt, Jason Statham, Meryl Streep, Michelle Pfeiffer”.

Nu poate trăi fără…: „Familie și fără a fi activă”.

Vacanța perfectă : „Alături de familie, pe malul Oceanului, în Bali. Nu am avut încă parte de o asemenea vacanță. Mi-o doresc și, cine știe, poate că într-o bună zi mă voi bucura de ea”.

Oraș de suflet : „Oneștiul, fără doar și poate”.

Trei lucruri de luat pe o insulă pustie : „O sursă de aprindere a focului, o undiță și o carte. Aș fi ales și o busolă, dar, spre rușinea mea, nu cred că aș ști să mă folosesc de ea” .

Trei dorințe pe care i le-ar putea îndeplini peștișorul de aur : „Oho, aici e aici! Mai întâi, sănătate și minte limpede. Apoi, să pot călători pentru a vedea lumea. Și ar mai o dorință care ține mai puțin de peștișor și mai mult de Primăria Onești, dar dacă pune însă și peștișorul o aripioară, cu atât mai bine: să se modernizeze baza Carom. Repet, în 2023, când vom sărbători jumătate de veac de CSM Onești, vreau să organizez o gală de primă clasă”.

Personalitatea cu care ar ieși la o cafea : „Cu Meryl Streep”.

O nebunie pe care a făcut-o sau pe care ar fi dispus să o facă : „Cu toții am făcut nebunii, că doar astfel ne-am maturizat, nu? O nebunie pe care n-am făcut-o, dar pe care aș face-o ar fi să mă dau cu parapanta. Vara, când eu și cu soțul meu mergem în Deltă, unde ieșim mereu cu barca, trecem pe lângă Munții Măcinului și acolo văd oameni cu parapanta și mai întotdeauna mă gândesc că ar trebui să încerc și eu o dată”.

Ce a învățat în aceste vremuri create de pandemia noului Coronavirus : „Că nimic nu este imposibil și că noi, oamenii, ajungem să ne adaptăm oricărei situații”.

Ascultă sau spune bancuri? „Doar ascult pentru că nu am talent la spus bancuri. Ascult și zău că-ți rămân recunoscătoare dacă-mi spui unul bun”. Să încercăm, Ingrid, să încercăm! Că tot am vorbit de infrastructură: în București se execută lucrările la o nouă stație de metrou. La 30 de ani de la începerea lucrărilor, un bătrânel îl întreabă pe unul din muncitori: „Uite că s-au făcut 30 de ani de când tot săpați aici. Dar voi faceți stația asta sau doar o căutați prin pământ?”

Cum se vede la 70 de ani: „În plină activitate și cu ceva kilograme în minus!”.