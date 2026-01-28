Sport: CSM Bacău, ce avem în meniu? Doar sport de masă

Pe fondul pierderii procesului cu Primăria, Adrian Gavriliu și-a anunțat plecarea din funcția de director al CSM Bacău. Problema nu e plecarea lui Gavriliu și a doi dintre membrii Consiliului de Administrație, Relu Auraș și Adrian Sava, ci faptul că acest club nu va avea, pe viitor, la conducere un om de sport, indiferent de numele său, care să gireze și să vizeze performanța

În urmă cu o săptămână, la Davos, premierul Canadei, Mark Carney a ținut un discurs epocal. Fraze precum „sfârșitul unei povești frumoase și începutul unei realități brutale”, „ordinea bazată pe reguli se estompează”, „puterea celor mai puțin puternici începe cu onestitatea” sau „ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții” sunt de mare impact. Dar niciuna nu a sunat precum: „Dacă nu ești la masă, sfârșești în meniu”.

Miercuri, 28 ianuarie, pe fondul pierderii procesului cu Primăria, Adrian Gavriliu s-a ridicat de la masă. Sau, mai precis, de la biroul pe care l-a ocupat ca director al CSM Bacău. Directoratul său la clubul tutelat de municipalitătea băcăuană s-a întins pe o perioadă de mai mult de opt ani. Că au fost opt ani buni sau răi, părerile rămân împărțite. Vorba aia, ca să mai și râdem: „Părerile în privința calităților mele diferă. Eu spun că sunt foarte bun, însă lumea din jur crede taman pe dos”.

Dar, lâsând gluma la o parte, au fost opt ani în care crezul CSM Bacău a fost, cum era firesc, de altfel, sprijinirea sportului de performanță. Că în ultimii ani, clubul municipalității a fost nevoit să traverseze, fix din cauza municipalității, un adevărat Vietnam, asta e o altă discuție.

Nu se știe dacă Gavriliu va sfârși în meniu. Până la urmă, procesul pierdut cu Primăria- un proces pornit de la decizia primarului Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu de a-l concedia, în urmă cu mai bine de patru ani, pe Adrian Gavriliu, interpretând astfel în mod personal un HCL care prevedea altceva, și anume modificarea ROF-ului și, implicit, schimbarea funcției de director coordonator în director general al CSM – este doar o parte a discuției.

Pe tapet rămâne un alt proces, în civil, intentat de data aceasta de Adrian Gavriliu Primăriei. Vom vedea cum se va sfârși. Și dacă la finalul sau chiar în timpul său, Gavriliu va ajunge în meniu pe post de borș. Cert este, în schimb, că vremea performanței la CSM Bacău s-a cam dus. Și nu pentru că a plecat Gavriliu.

Motivul este faptul că acest club nu va avea, pe viitor, la conducere un om de sport, indiferent de numele său, care să gireze și să vizeze performanța. La CSM Bacău nu (mai) este vremea de a sta la masă și de a dezvolta un proiect de performanță sportivă în ton cu posibilitățile și tradiția Bacăului. La CSM Bacău este vremea sportului de masă. La propriu. Și al ospătarilor. La figurat. Ce avem în meniu? Sport de masă. Atât.

Apropo de masă: ca să înțelegem ce înseamnă viziune „smart” e suficient să amintim că, în urmă cu vreo doi- trei ani, de la vârful Primăriei s-a insistat ca sportivii CSM Bacău să servească masa la… Căminul de Bătrâni. Directorul Gavriliu s-a opus, chiar dacă presiunile au fost mari. Iată că, opunându-se, acum există un dosar în minus la DNA.

În fine, așa cum aminteam, mirosul de ars venea dinspre bucătăria CSM mai demult. Desființarea întregii secții de handbal (nu sunt bani), ignorarea unor reușite la nivel continental precum cele a Ramonei Verman (nu interesează), punerea la index a unui campion capabil să bată recordul național al probei de maraton, Alex Soare (nu mai e bun), ca să punctăm doar câteva, s-au dovedit mai mult decât semne. Au fost adevărate semnale.

Iar faptul că, alături de directorul Adrian Gavriliu, pleacă, prin demisie, doi dintre membrii Consiliului de Administrație, Relu Auraș și Adrian Sava arată încotro se îndreaptă lucrurile. La conducere (exista tentația de a scrie în capul mesei) rămâne Lucian Andrei, președintele Consiliului de Administrație al CSM Bacău.

Iar ce va fi, se va vedea. În urmă cu două zile, într-o bijuterie de articol în care amintea că „sportul este, până la urmă, un mod de a povesti viața”, Emanuela Audisio povestea despre stilul discursiv, plin de tușe prelungi, al fostului său coleg de la ziarul italian La Repubblica, Gianni Mura care, preciza ea, era capabil, în egală măsură, ca, folosind doar trei cuvinte, să-ți ilustreze ținuturile Flandrei: „Mine, cimitire, pictori”. Pentru a ilustra viitorul CSM Bacău, mie îmi ajunge un cuvânt: meniu. Hai, fie două: varză, pilaf.